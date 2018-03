AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 marzo 2018: si ritorna a casa?

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 15 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Mack dovrà fare i conti con un incubo; la squadra ricercata dalla Hale.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, giovedì 8 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Tutte le comodità di casa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il gruppo della Stazione si divide in due per continuare la lotta contro i Kree, mentre Kasius (Dominic Rains) piange la morte di Sinara (Florence Faivre). Richiede ad uno dei suoi fedeli di resuscitarla e visto il suo rifiuto, Kasius decide di ucciderlo. Chiede quindi di parlare con l'addestratore di Inumani e dopo aver trovato alcune carte della veggente, realizza che le previsioni sul futuro sono corrette. Mentre Kasius trasforma Tye (Max E. Williams) e lo invia ad uccidere la squadra, il resto del team di Coulson (Clark Gregg) cerca di portare in zona sicura il resto degli esseri umani. Poco dopo, Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) si ritrova di fronte ad un'altra versione di se stessa. Scopre così che da tanti anni viene sottoposta a diversi tipi di torture e rinascite continue. Le rivela infine che Mack (Henry Simmons) è stato ucciso nella sua realtà e che non è possibile cambiare le cose. Intanto, Enoch () scopre di essere stato localizzato dai Kree, mentre Deke (Jeff Ward) si offre volontario per proteggere il dispositivo da solo.

La Veggente invece rivela a Yo-Yo che Coulson sta morendo a causa di una malattia che lo ha colpito da tempo e di cui è cosciente. Ogni tentativo di salvarlo è stato inoltre inutile. Nonostante le insistenza, l'Inumana viene convinta poi ad andarsene da sola. Intanto, Daisy (Chloe Bennet) viene tramortita da un attacco Kree e Enoch aggredito dagli alieni, che riescono a ferirlo. Mentre Flint esercita il proprio potere nello spazio ed uccide un gruppo di Kree dall'esterno, Mack ed il resto del gruppo accede al piano di Kasius. Dopo aver trovato le parti mancanti del monolito, il gruppo sfrutta il potere di Flint per ricreare la sua forma originale. Mack invece segue quelle che crede le urla di Yo-Yo, non sapendo che si tratta della sua versione del futuro ed assiste alla sua morte. Dopo essere stato attaccato da Kasius, Mack viene raggiunto da Jemma (Elizabeth Henstridge) e riesce ad uccidere il Kree. Solo dopo scopre che Yo-Yo è in realtà ancora viva. Dopo aver cercato di salire sullo Zephyr, Deke rimane travolto dall'esplosione. Tess (Eve Harlow) e Flint invece rimangono nel futuro per avviare la ricostruzione della Terra.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 MARZO 2018, EPISODIO 11 "TUTTE LE COMODITA' DI CASA"

Coulson ed il resto della squadra ritornano nel loro tempo ed incontrano il successore di Enoch, Noah, che durante la loro assenza ha tenuto sotto controllo il Faro. Indagano quindi sugli indizi ottenuti da Voss riguardo ai primi segnali della fine imminente, mentre Daisy scopre che Deke è riuscito a sopravvivere. L'Inumana tuttavia è costretta ad uscire dal bunker per salvarlo ed impedire che riveli ai militari la presenza del team, dato che tutti gli agenti dello SHIELD sono fra i maggiori ricercati. Intanto, Coulson ed il resto del gruppo incontrano Piper, che si scopre essere una spia del generale Hale e che li spingerà verso una trappola di soldati robotici guidati da un killer. Quest'ultimo cerca di uccidere Mack, ma Yo-Yo lo ferma e perde entrambe le braccia. Noah invece darà la sua vita per salvare Daisy e Fitz. Più tardi, la Hale chiede a Carl Creel di unirsi alla sua squadra.

