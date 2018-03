ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas (oggi, 15 marzo 2018)

All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film All'inseguimento della pietra verde va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 21.10. Si tratta della prima pellicola cinematografica che il regista Robert Zemeckis riuscì a portare al successo nel corso della sua carriera, seguita poi da una lunga serie di film che hanno segnato un'intera generazione. La trama ricorda molto quella di altri grandi classici del cinema americano come Indiana Jones, riprendendone l'aspetto avventuriero ma discostandosene per una sana e piacevole dose di umorismo e sarcasmo che contraddistingue i protagonisti della pellicola. I personaggi principali de All'inseguimento della pietra verde sono due grandi star del panorama cinematografico hollywoodiano, stiamo parlando di Michael Douglase Kathleen Turner che rispettivamente hanno interpretato i personaggi di Jack Colton e Joan Wilder. La pellicola riscosse un enorme successo, tanto da spingere i produttori a programmare la realizzazione di un sequel già dall'anno successivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE, LA TRAMA DEL FILM

La scrittrice Joan Wilder riceve una misteriosa mappa inviatale diverse settimane prima, dal marito ormai defunto di sua sorella Eloise. Dopo pochi minuti, quest'ultima contatta telefonicamente Joan avvisandola che un gruppo criminale colombiano l'ha sequestrata e che verrà liberata solo in cambio della mappa che ha appena ricevuto Joan. Terrorizzata ma allo stesso consapevole di dover agire per salvare sua sorella, Joan parte alla volta della Colombia ma un losco individuo fa in modo che la donna si ritrovi in un punto sperduto della giungla colombiana. Quando l'uomo tenta di uccidere Joan, la donna viene tratta in salvo da Jack Colton, un famoso esploratore americano. L'uomo, ascoltata la storia di Joan e decide di aiutarla a raggiungere Cartagena in cambio di una ricompensa in denaro. Ben presto si rendono però conto che Zolo, l'uomo che ha sequestrato Eloise e brama la mappa del tesoro in possesso di Joan, è un agente segreto colombiano in grado di attuare qualsiasi stratagemma pur di catturarli. Riusciranno a raggiungere Cartagena sani e salvi ed a scongiurare la morte di Eloise?

