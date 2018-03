ANDREA LO CICERO/ Video: "Allevare gli asini mi dà gioia" (Celebrity Masterchef 2)

Video, l'ex rugbysta Andrea Lo Cicero, concorrente a Celebrity Masterchef, si è espresso sulla sua nova vita a contatto con gli animali e la natura.

15 marzo 2018 Francesco Agostini

Andrea Lo Cicero

La squadra di Celebrity Masterchef si completa anche con gli sportivi: l'ex rugbysta Andrea Lo Cicero e l'ex schermidrice Margherita Granbassi. Certamente vedere Andrea Lo Cicero alle prese con i fornelli, almeno all'inizio, ci farà sorridere: un uomo robusto e muscoloso come lui, abituati come siamo a vederlo soffrire e lottare su uncampo da gioco, non sarà semplice inquadrarlo tra pomodori, cipolle e quant'altro, no. Ci vorrà un piccolo sforzo, almeno all'inizio, e certamente ci strapperà qualche sorriso di troppo. In ogni caso, comunque, la sua presenza non dovrebbe sorprenderci più di tanto visto che Andrea Lo Cicero è un personaggio davvero sui generis, pronto e aperto a qualsiasi cosa. Nella sua vita non c'è mai stato solo il rugby (con cui ha chiuso dal 2013) ma, anzi, esistono tante passioni. Due su tutte: quella per le piante e i fiori e per... gli asini. Ecco dunque chi è Andrea Lo Cicero, un personaggio a tutto tondo.

ANDREA LO CICERO E LA PASSIONE PER GLI ANIMALI

Come dicevamo in precedenza, Andrea Lo Cicero non ha solamente la passione per il rugby (di cui comunque è stato un grandissimo giocatore) ma è un uomo che possiede tanti hobby e interessi. Una, spesso sottovalutata o comunque presa a ridere, è quella per gli asini, degli animali docili e tranquilli, che infondono serenità al solo guardarli. Andrea Lo Cicero, infatti, possiede un'azienda agricola in cui pratica l'onoterapia e si dedica completamente ad animali in seria via d'estinzione come gli asini. Ecco cosa ha raccontato l'ex rugbysta al sito internet Gossipetv.com: "Gli animali in genere, ma soprattutto gli asini, ti insegnano che devi essere paziente, ma non solo. E' un animale fantastico che ti dice che bisogna lavorare tanto, faticare tanto, magari per ottenere un minimo nella vita. E' quel minimo, però, che è l'essenza della vita stessa e che ci fa andare avanti. Gli asini sono degli animali straordinari, stare con loro mi infonde tanta gioia."

VIOLENZA PRIVATA

Attenzione, però: la vita sportiva e non di Andrea Lo Cicero non è tutta rosa e fiori come vorrebbe sembrare. Anzi. Andando a scavare nel passato piuttosto recente dell'ex rugbysta troviamo degli episodi certamente poco piacevoli che risalgono ad appena un paio d'anni fa. Il primo, quello più eclatante, fu quello dell'aggressione verbale e fisica ad una giornalista di La 7, Myrta Merlino, e al suo cameraman, che si erano recati nella sua abitazione per fargli un'intervista. I due erano giunti a Nepi, dove l'ex rugbysta vive, per intervistarlo riguardo al suo incarico di assessore allo sport in pectore garantitogli dalla pentastellata e sindaca di Roma Virginia Raggi.

Al tentativo di intervista Lo Cicero avrebbe reagito molto male, aggredendo l'operatore in modo fisico e verbalmente la Merlino, la quale avrebbe seriamente pensato di denunciarlo ai Carabinieri. Un episodio certamente poco piacevole a cui si dovette abbinare un video circolato su internet in cui lo sportivo insultava pesantemente le persone di etnia rom.

© Riproduzione Riservata.