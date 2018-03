ANNA TATANGELO/ Video: "Risposerei Gigi D'Alessio ma ora mi riprendo la mia vita" (Celebrity Masterchef)

Video, Anna Tatangelo tra un piatto e l'altro di Celebrity Masterchef, racconta il suo momento difficile da un punto di vista emotivo vista la rottura con Gigi D'Alessio.

La bella Anna Tatangelo sta vivendo un periodo delicato della sua vita. Di transizione, diciamo, visto che la cantante da un punto di vista sentimentale ha visto la rottura definitiva con il collega Gigi D'Alessio. Nonostante questa nube di problemi (Anna Tatangelo ha anche un figlio a carico), la bella canante è stata invitata a partecipare al programma televisivo Celebrity Masterchef che la vedrà alle prese con la severità dei giudici e la difficoltà di preparare piatti sempre nuovi e sfiziosi. Se nel mondo della musica Anna Tatangelo è oramai un nome affermato e di sicuro appeal, lo stesso non si può dire certo del mondo della cucina, dove il pubblico sarà certamente curioso di vederla all'opera. La bella muchacha dovrà mettere in mostra tutte le sue qualità in un campo che non è propriamente il suo... e chi lo sa che una scelta del genere non possa finalmente aiutarla a mettersi il passato alle spalle.

CON GIGI D'ALESSIO E' FINITA

La love story tra Anna Tatangelo e Gigi D'alessio è giunta al capolinea dopo mesi difficili in cui i due avevano messo in scena un tira e molla a suon di dichiarazioni a mezza bocca. La crisi era nell'aria e la bella cantante ha deciso coraggiosamente di lasciare la villa sull'Olgiata che i due avevano insieme e che si chiama 'Amorilandia', un nome certamente che non ha portato bene ai due. Stando alle ultime notizie la bella Anna Tatangelo avrebbe abbandonato quindi la villa all'Olgiata e si sarebbe diretta in un'altra casa a Parioli assieme al figlio. Intervistata dall'Huffingtonpost Anna Tatangelo ha detto: "Adesso che io e Gigi ci siamo lasciati desidero ripendere in mano la mia vita e la mia età. Per anni sono stata costretta a fare la parte della donna più grande perché stavo con Gigi e questo non mi ha fatto certamente bene. In questo momento voglio essere libera e indipendente, tant'è vero che non ho intenzione di chiedere un euro di alimenti."

RIMANE GRANDE RISPETTO

Certo, a vederla dall'esterno la scelta di Anna Tatangelo potrebbe sembrare di comodo, visti i problemi finanziari del suo ex marito. Come alcuni sapranno, Gigi D'Alessio deve saldare alcuni debiti e di certo la sua situazione emotiva di questo periodo non sarà delle migliori. Dichiarando apertamente, però, di non voler chiedere un euro di alimenti, Anna Tatangelo ha dato una risposta più che concreta ai suoi detrattori. Fermo restando questo punto, tra la cantante e l'ex marito è rimasto comunque il rispetto, tant'è vero che D'Alessio, appena ne ha l'occasione spende sempre parole buone per la sua ex moglie: "Sono contenta che il rispetto tra noi due sia rimasto, lasciarsi non significa necessariamente che due debbano restare in odio tra loro.

Gigi è stata la persona più importante della mia vita e lo risposerei altre volte se ne avessi la possibilità. Purtroppo però nella vita i litigi esistono e non siamo riusciti a superare questa crisi." Come si dice: per Anna Tatangelo si chiude una porta e si apre un portone.

