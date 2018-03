Al Bano: Loredana Lecciso o Romina Power?/ "I pettegolezzi li leggo sui giornali"

Si continua a parlare di triangolo amoroso, di liti social e di scontri ma Al Bano va avanti con la sua strada, pianifica il suo addio alla musica e sui pettegolezzi? Ecco cosa ha affermato

15 marzo 2018 Hedda Hopper

Al Bano Carrisi

Non si parla d'altro ormai da giorni, da mesi ma, a quanto pare, la gente ama talmente Al Bano che continua a seguirlo, sempre e comunque. Siamo ormai a pochi giorni dal suo esordio nei panni di giudice in un talent show, ovvero The Voice Italia, e siamo a poche ore dal suo ritorno sul palco in tour con Romina Power per una serie di date in Germania, e il gossip? Questo lo lascia agli altri visto che di tutto quello che succede nella sua vita privata (o almeno quello che gli altri pensano stia succedendo) lui lo legge solo sui settimanali e sui giornali: "I pettegolezzi di leggo sui giornali, io non ne so niente di liti e scontri". Con questo laconico e placido sigillo, Al Bano chiude la questione triangolo amoroso che in queste settimane (ormai troppe) sta tenendo banco sui giornali e in tv, ci sarà altro che presto farà parlare di lui e delle sue donne?

IL GOSSIP? LO LEGGE SUI GIORNALI MA...

Sicuramente sì visto che proprio adesso che Loredana Lecciso è tornata in Puglia dopo i due mesi di esilio al Nord, lui è già pronto con le valigie per andare in tour. Sembra proprio che le donne della sua vita siano sua madre, come lui stesso ha ribadito più volte, e la musica, la stessa che abbandonerà a fine anno con un concerto evento (almeno così rivela lui nella lunga intervista a Oggi) che potrebbe tenersi a Roma. Nel suo immediato futuro ci sono un documentario su Rete4, proprio dedicato alla madre, ma anche un programma evento su Rai1 per chiudere in bellezza i suoi 50 anni di carriera. E poi? Forse troverà il tempo di dedicarsi alla famiglia e mettere chiarezza su chi sia la vera regina della sua casa.

