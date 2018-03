Amici 17/ Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco contro Zic: ballerini alla prova Titova

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Zic

Un altro appuntamento con il pomeridiano di Amici 17 si avvicina e tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia aumenta la tensione. Tutti, infatti, sognano di accedere al serale, ma ad oggi, nessun componente della classe è riuscito a conquistare la famosa maglia verde. Sabato 17 marzo, giorno della messa in onda del nuovo pomeridiano, però, qualcosa potrebbe cambiare. Maria De Filippi, infatti, ha annunciato cambiamenti nelle modalità di assegnazione delle maglie. Intorno al serale, dunque, vige ancora il caos. Oltre a non esserci i nomi degli allievi ammessi, mancano anche i coach. Con Emma Marrone ed Elisa che, dopo aver ricoperto il ruolo nelle ultime edizioni hanno deciso di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi alla musica, in pole per il ruolo di coach ci sono quelli di Annalisa, ma anche Michele Bravi e Giovanni Caccamo, già tutor dei ragazzi nella prima fase. L’unica certezza, al momento, è la presenza di Luca Tommassini nel ruolo di direttore artistico al posto di Giuliano Peparini.

RUDY ZERBI E CARLO DI FRANCESCO CONTRO ZIC

Tra i cantanti della scuola di Amici 17 che rischiano di non accedere al serale qualora l’unica modalità di accesso resti l’unanimità della commissione degli insegnanti c’è sicuramente Zic. Il giovane cantautore, infatti, non gode della fiducia di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. Secondo i due insegnanti, Zic canta tutti i brani allo stesso modo. Di Francesco, inoltre, è convinto che il cantante si accontenti dei pochi complimenti che riceve non tirando fuori la sua vera identità musicale. Zerbi, invece, lo considera un “tarocco” non essendo capace d’interpretare i brani. Per rimediare al suo limite, l’insegnante è convinto che Zic alzi il tono di voce senza, tuttavia, riuscire nell’intento. Di parere contrario, invece, sono Giusy Ferreri e Paola Turci che apprezzano il talento canoro del cantante ma anche i testi che scrive.

NATALIA TITOVA METTE ALLA PROVA I BALLERINI

Natalia Titova, in vista del serale di Amici 17, ha deciso di mettere alla prova tutti i ballerini della scuola a cui chiede d’improvvisare su diversi stili di danza. Tra tutti i ballerini, quello che è piaciuto di più all’insegnante è Luca che è riuscito ad interpretare perfettamente la musica colpendo la Titova che, al termine della prova, si complimenta con l’allievo. Su gli altri ballerini, invece, non si sbilancia. Luca, dunque, riuscirà ad accedere al serale grazie alla sua capacità di ballare su diversi stili di danza? Ad oggi, l’unico che sembra sicuro di conquistare una delle maglie verdi disponibili è Bryan che, oltre ad essere il primo nome di Alessandra Celentano, gode della fiducia anche degli altri insegnanti.

