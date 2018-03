Anna Tedesco, lite con Gianni Sperti/ Uomini e donne, flirt con Giorgio Manetti? Federica accende la miccia...

Uomini e Donne, Anna Tedesco e Gianni Sperti: nuova discussione tra l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi e una delle protagoniste del Trono Over.

15 marzo 2018 Fabio Morasca

Uomini e Donne, discussione tra Gianni Sperti e Anna Tedesco (Canale 5)

Durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, uno degli opinionisti del programma, Gianni Sperti, ha messo particolarmente sottocchio una delle protagonista della versione senior del programma, Anna Tedesco. Quest'ultima, sostanzialmente, è stata spesso accusata da Gianni Sperti di essere innamorata di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, e di non fare sul serio con nessun uomo proprio per questo motivo. Durante la puntata andata in onda mercoledì 14 marzo 2018, due ex partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne hanno deciso di contattare la redazione del programma per dire alcune cose riguardo la presunta relazione tra Anna e Giorgio. Al momento della registrazione della puntata, però, uno dei due ex partecipanti è tornato sui propri passi mentre l'altro ha deciso di prendere parte alla registrazione. Si tratta di Federica: quest'ultima ha voluto svelare una serie di particolari inediti riguardanti il periodo in cui Anna frequentava Nino, con cui è stata ad un passo dal lasciare il programma.

TRONO OVER: LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA SU ANNA E GIORGIO

Federica, sostanzialmente, ha dichiarato che Anna le avrebbe confidato che i rapporti con Giorgio erano molto fitti. I due si sarebbero visti in più occasioni, specialmente durante le serate, e che, tra i due, ci sarebbero stati anche due o tre baci. Federica ha anche aggiunto che Giorgio era molto preso da Anna ma che non avrebbe voluto portare avanti la storia per qualche timore non meglio precisato. Anna si è mostrata molto stupita, ascoltando il racconto di Federica. Anna ha esordito, dichiarando che, con Federica, non c'è mai stato questo alto livello di confidenza. Federica, successivamente, è entrata nei dettagli, parlando di un presunto bacio appassionato tra Anna e Giorgio che sarebbe avvenuto in un parcheggio, entrambi appoggiati su una macchina. Gianni Sperti ha creduto nella sincerità dei racconti di Federica e ha ribadito il suo pensiero riguardante Anna: secondo l'opinionista, Anna Tedesco, fino ad ora, ha raccontato soltanto bugie. Gianni Sperti ha concluso la discussione, promettendo che la verità, prima o poi, verrà sicuramente a galla.

