BARBARA ALBERTI/ "La donna è un sesso fortissimo e oppresso" (Celebrity Masterchef Italia 2)

Barbara Alberti protagonista insieme ad altri undici concorrenti a Celebrity Masterchef Italia 2. La sua opinione sulla situazione italiana della politica e dei suoi leader.

15 marzo 2018 Francesca Pasquale

Barbara Alberti a Celebrity Masterchef Italia 2

La sceneggiatrice e giornalista Barbara Alberti nel format di Sky riservato ai personaggi famosi, Celebrity Masterchef Italia 2. A contendersi il titolo vi sarà una nutrita formazione di vip tra cui proprio Barbara Alberti insieme alla showgirl Laura Barriales, Orieta Berti, Serena Autieri, Lorenzo Amoruso, Davide Devenuto, Margherita Granbassi, Andrea Lo Cicero, Umberto Guidoni, Anna Tatangelo, Valerio Fainà Spinella, Daniele Tombolini. Dodici personaggi famosi ciascuno con una storia che li lega alla cucina, alla buona tavola nonché alle tradizioni culinarie. A loro il compito di convincere i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri confrontandosi con prove quali la Mistery box, Invention Test e i temuti Pressure Test. Barbara Alberti e la sua verve artistica e ironica sicuramente si imporranno nel corso delle puntate di Celebrity Masterchef. Non solo giornalista ma anche scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, conduttrice radiotelevisiva nonché opinionista, così si può presentare Barbara Alberti che nel corso della sua vita non si è mai posta il problema di non far trapelare le sue posizioni anche su temi importanti della politica e dell’attualità.

È ciò che ha fatto anche in una recente intervista all’Huffpost in cui ha spiegato la sua posizione rispetto ai leader italiani di oggi: “Come si fa a scegliere fra Renzi, Di Maio e Berlusconi? È come se mi domandassi se preferisci spararti o buttarti dalla finestra. Se preferisci la Volpe o il Gatto. Io non scelgo nessuno. Io voglio vivere. Voglio Pannella, voglio Berlinguer, non degli ometti dannosi, fieri della loro ignoranza e votati al particolare”.

BARBARA ALBERTI: “I POLITICI ITALIANI DI OGGI SONO TUTTI BOCCIATI”

Nella stessa intervista Barbara Alberti ha continuato a spiegare come secondo il suo parere i politici di oggi siano tutti bocciati: “In quelli che hanno in mano la cosa pubblica mi stupisce la pochezza delle loro ambizioni, immaginare solo il proprio tornaconto, quando il gioco potrebbe essere così emozionante, guidare le sorti dell'Italia, potenziarne le possibilità, che avventura sarebbe, invece di quelle vitucce miserabili e corrotte. Dovranno morire anche loro, e l'unico modo perché dispiaccia meno è aver fatto qualcosa di bello”. Ha avuto però modo anche di parlare di alcuni aspetti della sua vita privata come il fatto di non essere andata dal medico per circa quaranta anni e di come, dopo aver scoperto di esser malata, ha deciso di non voler fare la chemioterapia: “Mi curo dal dott. Giovanni Barco, a Pisa, e i risultati sono sorprendenti.

La sua cura è basata sull'ossigeno poliatomico. Lui è uno scienziato conosciuto nel mondo. Il governo cinese ha creato 200 centri di cura col suo metodo e i suoi macchinari”. Rispetto invece al suo professarsi femminista ritenendo la donna il sesso forte, Barbara Alberti spiega: “La donna è un sesso fortissimo e oppresso. Ma più che mai capace di essere pienamente, di avere pietà, e la facoltà del sogno. Le donne ridono. È una ricchezza incalcolabile. Essere femministe vuol dire essere tante altre cose. Vuol dire avere il senso della giustizia, e quello non puoi averlo solo verso le donne. E poi non ci possono rispettare solo se ci toccano il culo. C'è dell'altro”.

