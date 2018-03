BEAUTIFUL / Il faccia a faccia di Sheila e Quinn: due donne per Eric! (Anticipazioni 15 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 marzo: Sheila si reca a villa Forrester per recuperare alcuni oggetti di Eric e qui incontra Quinn. Lo scontro è assicurato!

15 marzo 2018 Redazione

Nelle ultime puntate di Beautiful, Eric ha lasciato villa Forrester dopo avere scoperto di essere stato tradito da Quinn e Ridge. Si è quindi trasferito in un albergo, lo stesso (guarda a caso) in cui si trovava anche Sheila. E proprio quest'ultima gli ha teso una mano, dicendosi disposta ad aiutarlo in qualsiasi modo lui abbia bisogno. Fin da subito abbiamo compreso come la Carter, la più terribile dark lady della storia di Beautiful, abbia ancora un forte ascendente nella vita del suo ex marito. Eric, infatti, le ha dato ascolto, dimostrando di avere piena fiducia in lei: se non fosse stato per la sua intromissione, Quinn avrebbe continuato a mentire e a fargli credere di essere una moglie devota. Con questi presupposti, nell'episodio odierno di Beautiful Sheila si recherà a villa Forrester per recuperare alcuni medicinali che Eric aveva lasciato a casa nella fretta. E sarà qui che avverrà un incontro, non certo piacevole, tra lei e la Fuller...

BEAUTIFUL: SHEILA E QUINN ALLO SCONTRO

Beautiful tornerà su Canale 5 questo pomeriggio a partire dalle ore 13:40, chiamando in causa l'incontro - scontro tra Quinn e Sheila a villa Forrester. La gioielliera vorrà assolutamente sapere dove si trovi il marito: il suo intento sarà infatti quello di parlargli per poter chiarire la situazione una volta per tutte e, se possibile, ottenere il suo perdono. Ma la Carter avrà le idee molto chiare a tal proposito: il suo ex marito ha deciso di andarsene di casa per stare lontano da lei, motivo per cui lei non tradirà la sua fiducia. Se Eric non vuole rivelare il suo nuovo domicilio, non sarà certo lei a farlo! Tra le due donne la situazione si farà particolarmente tesa e, in un impeto di rabbia, Quinn arriverà a strattonare violentemente la sua rivale in amore. Lo scontro fisico sarà dunque inevitabile? Tale litigio non porterà a nessun esito degno di nota: Quinn non scoprirà il luogo in cui si trova Eric e chiamerà, disperata, Ridge informandolo di come Eric sia ormai vittima delle ingerenze di Sheila.

