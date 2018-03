BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ Svelato in cachet per la loro partecipazione a C'è posta per te

Quanto hanno guadagnato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per la loro partecipazione a C'è posta per te? La cifra è da capogiro per una delle coppie più chiacchierate del momento.

15 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Andrea Iannone e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate del momento. Non è certo un caso che Maria De Filippi abbia deciso di invitarli a C'è posta per te durante la prima puntata in cui la sua trasmissione si è scontrata con Ballando con le stelle 2018 su Rai 1. Un confronto vinto proprio da Canale 5 ma che è costato molto caro al Biscione. Secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e donna, infatti, la modella e il pilota di MotoGp hanno guadagnato una cifra da capogiro per la loro partecipazione. Riporta il tabloid nella rubrica 'Sussurri da divi: "È iniziata la guerra del sabato sera che vede schierati il programma di Maria e quello di Milly Carlucci: quindi C'è posta per te (Canale 5) contro Ballando con le Stelle (Rai Uno) iniziato lo scorso sabato. Per la prima puntata la De Filippi ha voluto schierare la coppia Belen Rodrìguez e Andrea Iannone. Sembra che la produzione abbia sborsato ben 50mila euro per la coppia. Le armi si affilano".

BELEN RODRIGUEZ È LA CAUSA DEL CALO DI RENDIMENTO DI IANNONE?

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, incontrati da Belen Rodriguez e Andrea Iannone a C'è posta per te, hanno colto l'occasione per una divertente intervista alla coppia, riportata nell'ultimo numero del settimanale Chi. In essa, la modella ha chiarito di non essere ancora in attesa di un bebé come si vociferava negli ultimi tempi: "Di solito non ho la pancetta quindi se la vedrete non sarà colpa dell'asado". Il pilota di Vasto ha anche voluto rispondere alle domande dei conduttori di Striscia in merito al calo di rendimento, attribuito proprio alla sua storia d'amore. "Se il segreto per vincere fosse quello, lo avremmo già fatto. Purtroppo non è questo il metodo. E comunque non saprei staccarmi troppo da lei…" Alla domanda riguardante una possibile relazione con Valentino Rossi, che certo le avrebbe dato maggiore notorietà, Belen ha risposto: "All'estero Andrea è più famoso di me e questa cosa mi rende felicissima. (…) cercano Andrea per foto e autografi e non calcolano proprio me!"

