Ballando con le stelle 2018/ Anticipazioni e news: coppie in gara e ultime polemiche, Ciacci censurato

Ballando con le stelle, anticipazioni e news in attesa della seconda puntata di questo sabato: cosa accadrà nel prime time? I ballerini si stanno preparando e non mancano le nuove polemiche.

15 marzo 2018 Valentina Gambino

La seconda attesissima puntata della 13esima stagione di Ballando con le stelle 2018, andrà in onda sabato 17 marzo, a partire dalle 20.35 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nonostante un esordio più che buono, Milly Carlucci non è riuscita a battere la concorrenza e Maria De Filippi, per quanto riguarda gli ascolti TV, si è portata a casa una nuova vittoria. In attesa di scoprire quali altre sorprese ci regalerà il talent show a ritmo di danza, scopriamo invece cosa accadrà tra un paio di giorni. La preparazione dei ballerini vip è già avanzata ed i maestri di danza ne vanno fieri. Sono tanti i personaggi che ci hanno già messo notevole forza di volontà ed estremo entusiasmo, fino a confezionare esibizioni praticamente perfette come nel caso di Cesare Bocci e Gessica Notaro. Dopo ore ed ore in sala prove, gli aspiranti danzatori prendono sempre più confidenza con il ballo e questo sabato, avranno ancora una volta modo di dimostrare alla giuria tutto il loro talento artistico. Le coreografie inoltre, saranno accompagnate dall’immancabile swing di Paolo Belli e della sua Big Band.

Ballando 2018, le coppie e le prime polemiche

Nuovamente in pista anche in occasione della seconda puntata, le coppie che si contendono la vittoria della 13esima edizione dello show. Ecco il cast al grande completo: Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Nel frattempo, anche questa volta non sono mancate di certo le polemiche: una delle ultime? Un post Facebook di Massimiliano Esposito, referente provinciale del partito Il Popolo della Famiglia che si è scagliato contro il programma, reo di aver fatto ballare due uomini. Proprio il re dei tutorial di Detto Fatto, a poche ore di distanza dalla fine della sua esibizione con Raimondo Todaro, ha svelato di essere stato censurato in Russia: “Durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità” – ha precisato Giovanni Ciacci nel corso del programma No Problem, W l’Italia su Rtl 102.5.

