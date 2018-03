Barbara d'Urso a Quinta Colonna/ Una risposta alle voci passate su presunti tensioni con Paolo Del Debbio?

15 marzo 2018 Silvana Palazzo

Barbara d'Urso ospite di “Quinta Colonna” oggi, giovedì 15 marzo 2018. Paolo Del Debbio intervisterà in esclusiva la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Un evento di non poco conto, visto che è ormai una sorta di “istituzione” di Canale 5. Peraltro non capita spesso di vedere Barbara d'Urso dall'altra parte, cioè in veste di ospite e intervistata. La sua presenza su Rete 4 è stata annunciata dalla stessa conduttrice, che si è occupata della nuova puntata di Pomeriggio 5 oggi da Roma per poter essere presente a “Quinta Colonna”. Di cosa parlerà con Paolo Del Debbio? La sua intervista di stasera è una vera e propria sorpresa. Parlerà degli episodi di cronaca che approfondisce ogni giorno su Canale 5 o affronterà temi strettamente personali? Il dubbio resterà fino alle 21.20. Di certo c'è che oltre agli ospiti politici, ci sarà eccezionalmente anche Barbara d'Urso a “Quinta Colonna”.

BARBARA D'URSO E LE VOCI SULLE TENSIONI CON PAOLO DEL DEBBIO

La presenza di Barbara d'Urso a “Quinta Colonna” stasera è interessante anche per indagare sul rapporto con il padrone di casa, Paolo Del Debbio. In passato sono emerse diverse indiscrezioni su presunti dissidi tra i due. Nel 2016, ad esempio, Mediaset pensò al giornalista come partner della conduttrice per Domenica Live. L'idea, che all'epoca riferì Dagospia, era di affidargli la parentesi politica nella prima parte. Si diceva che lo scoglio da superare era convincere Barbara d'Urso a rinunciare a quelle due ore. Sappiamo tutti com'è andata negli ultimi anni... Non è chiaro se sia stata proprio Barbara d'Urso a mettersi di traverso o se l'idea sia stata bocciata dalla dirigenza Mediaset, ma all'apparenza i rapporti sembrano buoni tra i due. «Come stai Paolino? È da un po' che non vieni nei miei programmi», disse durante un collegamento con lui. Tempo ne è passato, ma alla fine è stata lei ad andare nel programma di Del Debbio...

