Boss in incognito 2018/ Diretta, Stefano Cigarini protagonista: l'incontro con i dipendenti (Terza puntata)

Boss in incognito 2018 torna in onda oggi, giovedì 15 marzo, in prima serata su Raidue: protagonista della terza puntata è l'imprenditore Stefano Cigarini.

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Boss in incognito

Boss in incognito 2018, il docu-reality di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in onda oggi, giovedì 15 marzo, in prima serata. Dopo il successo dello scorso appuntamento che ha incollato davanti ai teleschermi 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share con la storia di Marco D’Arrigo, fondatore di California Bakery, questa sera, un altro imprenditore accetterà la sfida di Boss in incognito. Ad accompagnare il protagonista della serata sarà il conduttore Davide Corsi che ha raccolto il testimone da Nicola Savino. Oltre a raccontare le avventure del boss nella sua azienda, il compito del conduttore è anche quello di accompagnare l’imprenditore ella difficile missione per non farsi scoprire dai propri dipendenti. Una missione difficile che, tuttavia, tutti i boss riescono a superare conquistando la fiducia dei propri lavoratori.

BOSS IN INCOGNITO 2018, PROTAGONISTA DELLA TERZA PUNTATA E’ STEFANO CIGARINI

Protagonista della terza puntata di Boss in incognito è Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World, il parco divertimenti dedicato al cinema e nato a Pomezia, vicino a Roma, presso gli Studi Cinematografici De Laurentiis. A Cinecittà World lavorano 200 persone che, nel corso dell’anno, accolgono circa 250mila visitatori. Come accaduto per gli altri imprenditori, Stefano Cigarini incontrerà diversi dipendenti. Il Boss avrà così a che fare con Michele, il manutentore delle attrazioni con cui proverà la sicurezza delle attrazioni. Ci sarà, poi, l’incontro con Alessandro che lo aiuterà a soddisfare il palato dei visitatori. E ancora Prjska, la stalliera che gli mostrerà quanto sia importante il suo lavoro per la cura dei cavalli per istruirli alle esibizioni. Nadia, invece, gli mostrerà l’importanza di tenere il parco perfettamente pulito mentre Andrea, uno degli attori dei sette spettacoli live offerti quotidianamente, che mostrerà al boss quanta passione sia necessaria per far divertire i visitatori.

LA COPERTURA DI STEFANO CIGARINI

La missione di Stefano Cigarini comincerà con una copertura. Per evitare che i lavoratori si accorgano delle telecamere di Boss in incognito, Gabriele Corsi si presenterà come il conduttore di un nuovo programma televisivo “I ricollocati” il cui fine è aiutare persone non più giovani che hanno perso il lavoro a trovare una nuova collocazione. Al termine dell’avventura, poi, il boss si confronterà con i lavoratori, scambiandosi emozioni e impressioni. Ancora una volta, il punto di forza del docu-reality di Raidue è l’umanità e il senso del dovere delle persone che compiono il proprio lavoro con grande dedizione. Il Boss, naturalmente, riconoscerà gratificazioni e premi ai lavoratori che, con le loro storie, colpiranno il suo cuore.

