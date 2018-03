Camilla Lucchi/ Dal salotto di Barbara D'Urso a La vita in diretta: "vivo con quello che guadagno"

Camilla Lucchi, dal salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso sbarca a La Vita in diretta per la discussione sulla ricchezza: l'ereditiera si racconta.

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Camilla Lucchi

Dal salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, Camilla Lucchi, ereditiera protagonista del docu-reality Riccanza, sbarca a La vita in diretta. Bellissima, con un vestito nero e una lunga chioma bionda, Camilla Lucchi, figlia di un noto imprenditore di Verona, si racconta tra vacanze di lusso, shopping sfrenato e cene costose al ristorante. Alla domanda di Francesca Fialdini su chi sia Camilla Lucchi, la giovane ereditiera risponde: “ho studiato economia, dopo la laurea ho conseguito un master. Poi, un giorno, mi ha chiamata un regista che mi ha offerto di partecipare a questo docu-reality e da lì tutto è cominciato. Oggi vivo con quello che guadagno. I social sono diventati ormai un lavoro, ma quando mostro un oggetto che acquisto, non lo faccio per ostentare ma per condivisione. Del resto tutte le ragazze amanti dello shopping postano qualcosa sui social. Io faccio la stessa cosa anche se mi rendo conto di potermi permettere una borsa più costosa ma non per questo devo crocifiggermi. Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia ricca che lavora da generazioni e ha guadagnato quello che ha”, afferma Camilla Lucchi che poi spiega di aver scelto di seguire una strada diversa da quella del padre che non fa parte del mondo dello spettacolo e quindi di essersi fatta, in qualche modo, "da sola"– “sono partita da zero ed oggi vivo con quello che guadagno anche se mio padre mi aiuta”.

CAMILLA LUCCHI E L’AMORE

Camilla Lucchi è una ragazza che ama permettersi qualcosa di più costoso, ma che è anche capace di godersi una pizza o un pacco di patatine al cinema. L’ereditiera, poi, spiega che le sue amicizie non dipendono dallo stato sociale. Camilla, infatti, rivela di avere amici che appartengono a diversi ceti e che, soprattutto, non si circonda di persone in base al reddito. Per quanto riguarda l’amore, invece, Camilla Lucchi ribadisce che, a lungo andare, le differenze sociali potrebbero distruggere un rapporto. “Io non avrei problemi a pagare la cena per il mio uomo, ma a lungo andare, l’uomo, in quanto tale, potrebbe sentirsi sminuito. Sono stata fidanzata con un barista, ma poi è finita”, afferma Camilla Lucchi che, in passato, aveva già fatto discutere con la seguente dichiarazione – “Io potrei anche innamorarmi di un pizzaiolo, ma penso durerebbe poco perché non ha le mie stesse possibilità”.

© Riproduzione Riservata.