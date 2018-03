Cristina Chiabotto/ Nuovo amore dopo Fabio Fulco? "Sta cedendo al corteggiamento di..."

Cristina Chiabotto ha ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Fabio Fulco? Il settimanale Oggi lancia lo scoop: "Sta cedendo al corteggiamento di un uomo"

15 marzo 2018 Anna Montesano

Nuovo amore per Cristina Chiabotto? A sole poche settimane dalla rottura con lo storico compagno Fabio Fulco, spunta il gossip secondo il quale la conduttrice, ex Miss Italia, avrebbe un pretendente pronto a conquistare il suo cuore. “Gira voce che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all’insistente corteggiamento di un giovane uomo” si legge nel nuovo numero del settimanale Oggi. Cristina Chiabotto pare sia infatti interessata al corteggiatore in questione, del quale non si conosce l'identità, ma che potrebbe diventare il nuovo amore della showgirl. Sarebbe un bel colpo di scena oltre che un nuovo inizio per la Chiabotto che sabato scorso per la prima volta ha rotto il silenzio sulla rottura con Fabio Fulco.

ECCO PERCHÈ È FINITA TRA CRISTINA CHIABOTTO E FABIO FULCO

Ospite a Verissimo, Cristina Chiabotto ha svelato le motivazioni per le quali la storia con Fabio Fulco, dopo 12 anni, è finita. "Non c’è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l’uno con l’altro fino a esaurirci. - ha raccontato a Silvia Toffanin - Se credo che l’amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro" ha ammesso. E sulla rottura e il difficile periodo conseguito, la Chiabotta ha ancora aggiunto: "Si soffre da entrambe le parti, è complicato sia per chi è lasciato sia per chi lascia. Il processo è diverso ma provoca sempre dolore. Per me lui resta intoccabile. Siamo persone normalissime, non siamo programmati come dei robot e io penso di essere esistita in tutto". Chissà se ora Cristina sia davvero pronta a riaprire il suo cuore a qualcuno.

