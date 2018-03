DANIELE TOMBOLINI/ Dal calcio alla cucina, passando per il vino (Celebrity Masterchef Italia 2)

Daniele Tombolini, dopo aver calcato per anni i campi da calcio come arbitro, è adesso protagonista di un programma come Celebrity Masterchef.

15 marzo 2018 Francesco Agostini

Daniele Tombolini

Il nome di certo non sarà affatto nuovo per gli appassionati di calcio: Daniele Tombolini è stato per tanti anni uno degli allenatori più in vista del dorato mondo del pallone. L'esordio per Daniele Tombolini ci fu addirittura nel 1994 e da allora il suo capello brizzolato e il suo fisico imponente sono rimasti scolpiti nella memoria degli italiani. Di partite ne ha arbitrate tante, Daniele Tombolini, e adesso lo attende una nuova, emozionante avventura: Celebrity Masterchef, un reality sulla cucina che oramai da annisi sta affermndo a grandi livelli e che sta battendo ogni possibile record. In questa avventura Tombolini troverà anche due ex sportivi come lui: l'ex rugbysta Andrea Lo Cicero e l'ex campionessa di scherma Margherita Granbassi, entrambi campioni ben impressi nella memoria degli italiani. Per l'ex arbitro questa sarà certamente una grande sfida: riuscirà a vincerla oppure no? I fornelli forse possono essere più ardui di un campo di calcio...

LA PASSIONE PER IL VINO

L'ex arbitro Daniele Tombolini è uno di quegli sportivi che hanno deciso di dare un taglio netto al passato. Come tanti altri, anche l'ex arbitro ha deciso di dirigere le proprie forze altrove e, precisamente, nel vino. In questo ambito Tombolini si sta dedicando anima e corpo, dando un taglio netto al mondo del pallone, forse troppo stressante e impegnativo. Attualmente Daniele Tombolini vive nelle Marche, a Jesi, assieme a tutta la famiglia. L'ex arbitro, oltre ad essere sposato, ha due bellissimi figli. La passione per l'enologia e per il vino si ricollega perfettamente alla scelta di far parte del cast di Celebrity Masterchef, un programma in cui potrà mettersi definitivamente in mostra e far vedere a tutti quanto vale ai fornelli. Con il cibo Tombolini sarà una vera e propria sorpresa ma con i vini, no: lì sappiamo benissimo che ci sa fare, eccome... a Jesi produce un vino di qualità che si sta facendo rapidamente strada nel mercato e che ha già un buon successo.

