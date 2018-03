DAVIDE DEVENUTO/ Video: "Serena Rossi mi ha spinto a partecipare" (Celebrity Masterchef Italia 2)

Video, Davide Devenuto racconta chi e cosa lo ha spinto a partecipare all'edizione di quest'anno di Ceebrity Masterchef, il reality per eccellenza sulla cucina.

15 marzo 2018 Francesco Agostini

Davide Devenuto

Tra i concorrenti di Celebrity Masterchef c'è anche Davide Devenuto. Per chi non afferrasse al volo questo nome basterà fare due semplici e immediati riferimenti che ce lo renderanno prbabilmente più familiare: Un posto al sole e Serena Rossi. Per quanto riguarda la popolare soap della Rai, Davidie Devenuto è uno dei volti storici della fiction, che continua a tutt'oggi. Della seconda, invece, è compagno e padre di un figlio e, stando alle sue recenti interviste, i due ogni anno che passa cosolidano il loro rapporto amoroso. Vererlo in azione ai fornelli, quindi, sarà una vera e propria novità per il pubblico italiano, anche se il programma arriva in un momento diccile da un punto di vista culinario per l'attore. Ecco cosa ha raccontato Davide Devenuto a Tvzap: "In questo preciso momento sono a dieta ferrea, sto mangiando solo crudista. Devo farlo perché ho smesso di fumare e nell'ultimo periodo ho preso 3 o 4 chili. Ma è chiaro che non potrò affatto mantenere questa dieta per sempre, no."

DAVUDE DEVENUTO, IL MOMENTO GODERECCIO

Non facciamoci ingannare dalle ultime dichiarazioni: Davide Devenuto è uno che non dice di no ai piaceri della tavola ma, anzi, vi si arrende consapevolmente senza dare battaglia più di tanto. A confermarlo è lo stesso attore di Un posto al sole, che racconta il ruolo importante della cucina nella sua vita e in quella della sua bellissima compagna Serena Rossi: "Per me e per Serena la cucina è molto importante, fa parte del nostro intenso rapporto di coppia. Nella vita il momento godereccio ci vuole, bisogna mangiar bene, se possibile dei piatti gustosi, e anche bere del buon vino, sempre moderatamente. Non bisogna essere troppo austeri e negarsi tutto, sarebbe eccessivo." Poil'attore si è anche espresso sul ruolo della cucina nel rapporto di coppia: "Sia io che Serena siamo dei bravi cuochi. O meglio, Serena è molto brava e ha inventiva, per quanto mi riguarda invece... posso dire che mi vedrete in azione a Celebrity Masterchef e deciderete voi. Lei comunque mi ha convinto a partecipare."

ROCCO SCHIAVONE

Quando sentiamo il nome di Davide Devenuto ci viene in mente subito la fiction di Un posto al sole, per la quale è famoso. E il primo pensiero del concorrente di Celebrity Masterchef va proprio a loro, ai colleghi che da tanti anni lo accompagnano in questa grande avventura. Sempre a Tvzap l'attore ha detto: "Beh, se dovessi preparare un menù per i miei colleghi di un posto al sole certamente metterei in campo del pesce fresco. Dovrei stare attentissimo poi con i dolci, alcuni sono inflessibili... per questo chiamerei Germano Bellavia e gli direi di portare dei babà."

Comunque sia Davide Devenuto non è solo Un posto al sole ma è anche attore di altri lavori. Ultimamente, ad esempio, sta lavorando assieme a Marco Giallini sulla seconda stagione di Rocco Schiavone: "La mia è solo una piccola parte, sono un commissario di polizia a cui Rocco si rivolge per un'indagine. Faccio la parte del belloccio napoletano che risiede in Friuli. Con Marco su questo personaggio abbiamo riso tantissimo."

