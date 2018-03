DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 15 marzo 2018: chi ha rapito il sacerdote di Spoleto?

Don Matteo 11, anticipazioni del 15 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Chiara decide di lasciare il ragazzo e scompare nel nulla, così come il prete...

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 15 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della nona, divisa negli episodi "Genitori e figli" e "Don Matteo sotto tiro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:dopo essere stato braccato dalle autorità, Davide riesce a fuggire ed a nascondersi nello studio dell'avvocato. Don Matteo intuisce dubito che il legale potrebbe avere delle informazioni a riguardo, ma una volta sul posto scopre che l'uomo è stato ucciso. Poco dopo, Anna nota che Nardi conosce bene il nome dell'avvocato e che nutre dei forti sospetti sul suo conto, ma senza rivelarne il motivo. Intanto, Sofia capisce che Alice potrebbe aver intuito tutto della sua relazione con Seba, visto che la ragazza è informata sull verità riguardo a Rita. Seba però non vuole parlare con Alice e le confessa che quella fatidica notte la ragazza ha avuto l'incidente subito dopo aver scoperto un suo tradimento. Cecchini invece inizia a cercare Zappavigna, che risulta assente da troppo tempo e scopre con sorpresa che si è nascosto nella roulotte dei genitori hippy, che non sanno nulla sul suo vero lavoro.

Assuntina infatti riesce a deviare ogni sospetto dei futuri suoceri, riuscendo a convincere il padre a tacere. Mentre Nardi è convinto che Castagnati sia colpevole, don Matteo cerca delle prove che dimostrino la sua innocenza. Scopre così che in realtà il furto di cui era stato accusato era stato messo in atto da una persona che lavorava nella sua stessa azienda. Sofia invece preme ancora perché Seba parli con Alice ma non riesce a smuoverlo. In quel momento Anna racconta a Nardi alcuni particolari privati del proprio passato, solo per fargli capire di essere mosso da pregiudizi nei confronti di Castagnati. Nardi diverse ore dopo decide invece di lasciarsi andare alla passione e bacia Anna, ma la sua reazione lo convince a fare marcia indietro. In seguito alla denuncia di una prostituta, i Carabinieri di Spoleto si mettono in moto per dimostrare l'innocenza di Barba, accusato di violenza dalla donna. Cecchini intanto scopre che un'anziana signora gli ha lasciato la sua villa ed il suo ricco patrimonio, ma che il testamento prevede anche che si prenda cura del suo coniglio domestico. Dopo essersi trasferito nella villa, Cecchini si comporta come un ricco benestante, ma quando scopre che il coniglio è morto cerca di acquistarne un altro per evitare che il notaio si accorga dell'inganno. Viene convinto però dalla moglie a lasciar perdere tutto per evitare di rimanere da solo e senza amici. Don Matteo invece scopre la verità sulla denuncia contro Barba: la prostituta infatti ha dovuto agire dietro ricatto del pappone, in accordo con la proprietaria di un parcheggio in cui avviene l'attività a luci rosse.

ANTICIPAZIONI DEL 15 MARZO 2018, EPISODIO 17 "GENITORI E FIGLI"

Chiara ritorna a Spoleto dopo aver litigato con il fidanzato ed aver deciso di interrompere il loro rapporto. Intanto, il nuovo caso di omicidio coinvolge i Carabinieri nelle indagini su una terapeuta. Cecchini cerca inoltre di fare qualcosa per aiutare Chiara e decide alla fine di invitarla a cena, ma la sorella del Capitano scompare improvvisamente nel nulla. EPISODIO 18 "DON MATTEO SOTTO TIRO" - Quando Chiara viene ritrovata, il sacerdote di Spoleto sparisce. Una ragazza in stato confusionale lo ha infatti rapito e lo tiene in ostaggio. Al tempo stesso la cittadina assiste all'arrivo sospetto di un giovane sacerdote e Cecchini inizia a temere che sia stato chiamato per sostituire il suo caro amico. Per questo farà di tutto per convincerlo a lasciare Spoleto, anche fingendo che in città avvegano degli strani misteri.

© Riproduzione Riservata.