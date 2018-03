Daniel Quinn papà/ La moglie del figlio di Anthony dà alla luce la sua primogenita Luna

Daniel Quinn papà: la moglie del figlio della leggenda Anthony ha dato alla luce la sua primogenita una splendida bimba di nome Luna. La notizia lanciata in esclusiva da Spy.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Nastro rosa in casa di Daniel Quinn figlio del leggendario Anthony e attore anche lui. L'uomo infatti è diventato per la prima volta papà all'età di cinquantatré anni. La sua splendida moglie Nancy Maamary ha dato infatti alla luce in anticipo rispetto ai tempi la piccola Luna come rivela in esclusiva il settimanale Spy con il numero che sarà in edicola da domani. La donna va ricordato che è un'aristocratica di una famiglia libanese che è imparentata con i reali sauditi. La sorella della donna è la nuova del re dell'Arabia Saudita. In coro Daniel Quinn e Nancy hanno annunciato di essere felicissimi per questo splendido momento. Vedremo quando decideranno di sbilanciarsi con delle foto anche sui social network per mostrare al momento la splendida Luna. Al momento non ci sono notizie su possibili cerimonie, anche reali, per festeggiare la nascita della piccola.

LA CARRIERA DEL FIGLIO DEL LEGGENDARIO ANTHONY QUINN

Daniel Quinn è nato a Roma il 16 aprile del 1964 figlio della leggenda Anthony Quinn e dell'attrice di origine italiana Jolanda Addalori. E' così che fin da piccolo cresce completamente immerso dentro al mondo del cinema. Il suo esordio arriva nel 1986 quando al cinema debutta con I 5 della squadra d'assalto di Paul Michael Glaser. E' con il ruolo di Renzo Tramaglino nella miniserie firmata Salvatore Nocita ''I promessi sposi'' che raggiunge la sua definitiva consacrazione ed è con questo ruolo che il pubblico inizia ad amarlo. In carriera non ha recitato in molti film al cinema, ma ha avuto al grande soddisfazione di lavorare per un numero assoluto come Abel Ferrara nel film del 2007 Go Go Tales. In televisione ha poi partecipato a serie televisive importanti come Don Matteo, interprete nell'episodio Tarocchi e Sangue della quinta stagione, e in Ris Roma - Delitti imperfetti. Al momento è a lavoro su diversi e interessanti progetti.

