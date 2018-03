Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Il matrimonio cambia data, ecco perché la coppia ha fatto questa scelta

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, il matrimonio cambia data con i due che vogliono disorientare i tanti paparazzi già pronti. Dell'organizzazione delle nozze si occuperà Enzo Miccio.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposeranno, ma c'è una novità a cambiare le carte in tavola. La data del matrimonio infatti è cambiata e probabilmente la decisione è stata presa per sviare i tanti paparazzi che aspettano con ansia quest'evento. A riportare la notizia è Grazia che sottolinea come i due si sposeranno non più l'8 giugno ma il 1°. I preparativi sono già in piedi nonostante manchino due mesi e mezzo al momento. Si prenderà cura dell'evento Enzo Miccio come aveva rivelato a Che Tempo che fa la stessa Filippa Lagerback, molto commossa del cambiamento in positivo del suo Daniele Bossari al quale è rimasta sempre al fianco anche nel momento più difficile della sua vita. Ovviamente c'è grande curiosità da parte dei fan che hanno dimostrato affetto nei confronti della coppia e la speranza che questo evento possa essere la celebrazione del loro amore.

UNA PROPOSTA SPECIALE

Daniele Bossari ha chiesto a Filippa Lagerback di sposarlo dopo tanti anni di matrimonio, in un momento speciale della sua vita. Il conduttore infatti ha ammesso di aver passato un momento molto particolare, prima di prendere la decisione di partecipare al Grande Fratello Vip programma che poi ha vinto e che gli ha dato la forza di cambiare marcia nella sua vita. Durante una delle ultime puntate del programma condotto da Ilary Blasi gli editori hanno deciso di fare un brutto scherzo a Daniele Bossari che però alla fine l'ha portato alla tanto desiderata proposta di matrimonio. Dopo la settimana passata in isolamento con Aida Yespica gli era stato fatto credere che Filippa Lagerback voleva lasciarlo. Una volta che i due sono rimasti da soli poi Daniele Bossari ha dimostrato grandissima passione e regalato una proposta di matrimonio in diretta televisiva nazionale facendo innamorare il pubblico che ha avuto la possibilità di seguirla.

