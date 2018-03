Domenica In, Cristina Parodi/ “Gli ascolti sono buoni, e sui rapporti con mia sorella…”

Esce allo scoperto la nota giornalista Cristina Parodi. La conduttrice di Domenica In, noto programma domenicale in onda in diretta su Rai Uno, è stata protagonista di una chiacchierata con Corriere.it, nell’ambito della rubrica Controluce. Nell’occasione la giornalista ha incalzato la conduttrice sugli ascolti del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno, molto bassi soprattutto se rapportati alla concorrenza diretta (Domenica 5 di Barbara D’urso). La Parodi non si è però scomposta ed ha ammesso: «Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni». Negli scorsi giorni si è parlato anche di un possibile malumore della sorella di Cristina, Benedetta, ex co-conduttrice di Domenica In, ma anche in questo caso la più grande delle sorelle Parode sminuisce: «Con mia sorella i rapporti sono buoni...».

“RIFAREI TUTTO, ANCHE DOMENICA IN”

Secondo Cristina, quindi, non ci sarebbe spazio per criticare Domenica In, anche se i risultati flop sono sotto gli occhi di tutti, basta andare ad analizzare i dati auditel. Il giornalista Giuseppe Di Piazza ha quindi chiesto se la Parodi condurrà anche l’edizione del prossimo anno del programma domenicale, e la stessa ha replicato così: «Bisogna intanto finire questa stagione prima di decidere se rifarlo. Le polemiche sul programma sono state eccessive – ha aggiunto - perché in fondo il programma si è consolidato con il tempo e la galoppata è ancora lunga». Incrocia le dita quindi Cristina, anche se lo stesso non può fare suo marito, Giorgio Gori, candidato con il Partito Democratico alle elezioni della Regione Lombardia, ma uscito sconfitto: «L’Italia venuta fuori dalle urne è arrabbiata – ha commentato - e ciò non credo che porti a nulla di buono». Infine la bella Cristina chiude l’intervista così: «Rifarei tutto dall’inizio alla fine, anche Domenica In. Le difficoltà aiutano a diventare più forti».

