Federica Pirri/ Uomini e Donne: la ex dama dice la verità su Anna e Giorgio?

La ex dama Federica Pirri ha fatto il suo ritorno al trono over di Uomini e Donne per chiarire la situazione tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti. L'avvocato dice la verità?

15 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Federica Pirri (Facebook)

Federica Pirri è tornata al trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri Maria De Filippi ha rivelato che due ex partecipanti del programma hanno telefonato in redazione per parlare della vicenda Anna Tedesco-Giorgio Manetti. Una degli “informatori” è proprio la ex dama che ha fatto il suo ingresso in studio. “Dopo le ultime polemiche ho deciso di intervenire sulla cosa, anche perché il programma è vero e merita che si faccia chiarezza”, ha esordito Federica. Poi l’avvocato-modella ha raccontato di un incontro con Anna Tedesco: “Tornavo in treno da Roma dove seguivo un master in psicopatologia forense… e ho incontrato Anna nel periodo in cui frequentava Nino, ma ben presto finimmo a parlare di Giorgio e dei loro fitti contatti…mi disse che si vedevano spesso, per serate e altre occasioni del genere e che c’erano stati anche due, tre baci…io le chiesi come mai allora non stavano insieme e lei mi rispose che lui era molto preso ma aveva una sorta di paura di portare avanti la storia…”. Anna dà un’altra versione dei fatti, mentre Federica sostiene che Anna le ha raccontato di un bacio passionale con Giorgio.

Federica Pirri dice la verità?

I fan del programma di Maria De Filippi ricorderanno che, durante la sua esperienza al trono over, Federica Perri aveva tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste del programma. La ex dama aveva frequentato Luca, Paolo Fiorgio Manetti, ma tutti e tre le avevano preferito Anna Tedesco. Sui social in molti hanno virtualmente applaudito alle dichiarazioni di Federica: “Federica che asfalta in un colpo Anna e Giorgio! Brava e fagli pure i marciapiedi!”, “Io credo assolutamente a Federica. Anna sotto sotto è un'arpia” e “Federica come Eva Henger è il momento dell’Annagate”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Ci sono anche fan della dama umbra, che invece non credono nella buona fede di quella che una volta era la sua rivale: “Fossi stata Anna, Federica già si sarebbe presa una bella querela per avermi infangato senza prove” e “Federica patetica a far credere che Anna si sarebbe confidata con una sconosciuta in treno”.

