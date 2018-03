Francesca Baroni e Ruben Invernizzi/ Amore a gonfie vele dopo Temptation Island, ma senza convivenza

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, amore a gonfie vele dopo Temptation Island anche senza convivenza: il matrimonio è ancora lontano per la giovane coppia.

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono stati due dei protagonisti più discussi dell’ultima stagione di Temptation Island. Dopo aver lasciato il villaggio dell’amore da single, per scelta di Ruben che non aveva gradito alcuni atteggiamenti e qualche parola pronunciata dalla fidanzata, i due si sono ritrovati. Ruben e Francesca hanno così ricominciato a frequentarsi ed oggi il loro amore è più forte di prima come ha confermato la Baroni in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Uomini e Donne Magazine. “E’ una persona splendida, non so come farei senza di lui” – afferma Francesca che, sulla sua esperienza a Temptation Island, ha aggiunto – “sono stata me stessa e volevo uscire dalla trasmissione con la certezza di essere innamorata di Ruben”. Partecipare a Temptation, dunque, ha permesso alla Baroni di capire i suoi veri sentimenti ed oggi sente di amare profondamente il fidanzato con il quale, però, non è ancora andata a convivere. “Non abbiamo progetti a lungo termine, viviamo il nostro rapporto alla giornata”, ha spiegato la Baroni.

LA SVOLTA SEXY DI FRANCESCA BARONI

Dopo Temptation Island 2018, Francesca Baroni non solo ha capito di essere profondamente innamorata di Ruben Invernizzi ma ha avuto anche una svolta sexy. “Mi definirei sexy ma non volgare. Diciamo che ho voluto dare vigore a un qualcosa che prima non mi piaceva”, afferma Francesca che ha rifatto il seno. Per il suo futuro, però, la Baroni non ha progetti preferendo vivere, esattamente come fa in amore, alla giornata anche se i sogni ci sono. “Per il momento penso solo a terminare la laurea specialistica in comunicazione. Poi mi piacerebbe fare la conduttrice televisiva: la parlantina non mi manca. A tal proposito, tra pochi giorni, inizierò a condurre un programma su Bergamo Tv ma non posso svelare oltre. Fate il tifo per me”, ha concluso.

