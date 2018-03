Francesca Cipriani e Valeria Marini / Isola dei Famosi: nuovi retroscena sul litigio, un giornalista svela…

Francesca Cipriani e Valeria Marini, Isola dei Famosi 2018: in diretta a Mattino Cinque, arrivano nuovi retroscena sul litigio e Valerio Palmieri, giornalista di Chi, rivela che...

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Francesca Cipriani e Valeria Marini: dettagli sul litigio

Valeria Marini e Francesca Cipriani, hanno avuto uno scambio acceso di battute durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018, andata in onda lo scorso lunedì sera. L’ex Pupa che con la formosa showgirl ha in comune un uomo (Giovanni Cottone), ha dichiarato di non essersi sentita accettata dalla sarda stellare, durante una puntata di Casa Signorini, andando – addirittura – via in lacrime. Valerio Palmieri, giornalista di Chi ed opinionista di Mattino Cinque, ha voluto spiegare la faccenda, parlandone con Federica Panicucci: “Non c’erano le telecamere. Posso dire che stavano registrando insieme più puntate di Casa Signorini, quindi erano presenti sia Valeria che Francesca. La Cipriani credeva che la Marini non la volesse incontrare. Invece Valeria disse semplicemente non voglio essere associata ad una persona che è stata con il mio ex marito. Quello è un capitolo doloroso della mia vita e non voglio essere associata a lei”. Successivamente, anche la nuova dichiarazione della Marini proprio tra le pagine del settimanale diretto dall’amico Alfonso: “Se ce l’ho con Francesca? No, nemmeno la conosco. Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male”.

Il dibattito riguardante Francesca Cipriani e Valeria Marini è poi proseguito anche stamattina, sempre in diretta su Canale 5 nel salotto mattutino di Federica Panicucci. La burrosa bionda avrebbe trattato male la rivale durante la registrazione di Casa Signorini, il programma web del direttore di “Chi”. La showgirl sarda ha declinato in maniera diretta tutte le accuse, rispedendole al mittente. Valerio Palmieri ha confermato – in qualche modo – le parole dell’ex Pupa anche se le due bionde giunoniche promettono scintille. “Non sapevano che ci fosse dell’astio, Valeria non voleva essere associata a lei per ricordare quella parte dolorosa della sua vita. Signorini ha lasciato una in salotto e l’altra in cucina ma non ha lasciato nessuno fuori casa… Francesca ha pensato che questo fosse una specie di allontanamento…”, precisa Palmieri. Augusto De Megni interviene in difesa di Valeria: “Ci sono dei sentimenti come l’amore che portano a rabbia e irrazionalità… ci può stare che Valeria abbia un rapporto cattivo con l’ex marito e non voglia fare certe cose…”. “La Cipriani l’ha voluta imitare talmente bene che alla fine le è piaciuto lo stesso uomo”, si afferma in studio mentre Luca Giurato sbraita in collegamento: “C’è un solo vincitore… Signorini!”.

