Francesca Del Taglia incinta?/ Uomini e donne, Eugenio Colombo la porta a Cuba in attesa della cicogna

Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo genitori bis? La corteggiatrice potrebbe essere in attesa del secondo figlio e, intanto, si rilassa a Cuba insieme al suo compagno, ma il matrimonio?

Se ne parla ormai da qualche giorno ma la conferma ufficiale potrebbe essere arrivata oggi dalle pagine di Uomini e donne Magazine. Il settimanale dedicato alla trasmissione è uscito oggi in edicola e alza il velo sul gossip del momento ovvero: Francesca del Taglia è incinta? La bella corteggiatrice toscana che ormai anni fa è riuscita a conquistare il cuore di Eugenio Colombo (una delle scelte più belle della trasmissione), sembra che sia in dolce attesa del secondo figlio. Se così non fosse, sembra che la coppia sia comunque alla ricerca del secondo figlio per dare un fratellino o una sorellina a Brando. Di questa eventualità se ne parla ormai da giorno e, in particolare, da quando i due, a Cuba per un viaggio vacanza/lavoro, si sono lasciati immortalare in acqua e con il fisico in bella vista. Proprio in quella foto, postata poi su Instagram, la Del Taglia sembra con il pancino un po' arrotondato, merito della vacanza o proprio della gravidanza?

LA DEL TAGLIA INCINTA?

Al momento i due non confermano e né smentiscono i rumors sui social ma la cosa strana è che proprio in uno degli ultimi scatti si mostra alle prese con una gigante Pina Colada. In gravidanza non si possono bere alcolici e questo potrebbe dimostrare che la corteggiatrice non sia ancora incinta a meno che era solo una voglia di posare per la foto social e niente di più. Dopo la piccola conferma arrivata da Uomini e donne Magazine non ci rimane che attendere la conferma ufficiale magari sui social o forse proprio nello studio di Maria De Filippi che li ha uniti ormai anni fa e, in attesa di spegnere le 4 candeline per il piccolo Brando. E il matrimonio? Negli scorsi anni si è parlato della cerimonia ormai imminente ma poi tutto è stato rimandato, sarà questa la volta buona per dirsi sì?

