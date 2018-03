Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?/ "Vorrei rimettermi in gioco" tra una "movimentazione" e l'altra

Da Uomini e donne Magazine arrivano oggi news importanti su Francesco Chiofalo. L'ex di Selvaggia Roma sembra pronto a ripartire da Uomini e donne ma intanto confida che...

15 marzo 2018 Piera Scalise

Francesco Chiofalo

Dall'ultima volta che ha detto ti amo alla possibilità che sia uno dei tronisti di Uomini e donne e alla sua ultima volta a letto con una donna. Tutto questo racconta Francesco Chiofalo in una mini intervista in cinque domande a Uomini e donne Magazine. La rivista della trasmissione è tornata in edicola oggi per la gioia del pubblico che potrà continuare a conoscere i retroscena della vita dei protagonisti del programma e non solo. Francesco Chiofalo è stato senza dubbio il re della scorsa edizione di Temptation Island e mentre la nuova si avvicina ormai a grandi passi, l'ex di Selvaggia Roma si racconta senza peli sulla lingua. Il romano conferma di essere ancora single e di essersi ripreso da poco dalla "tramvata" presa con la sua ex che lo ha mollato una volta usciti da Temptation Island.

FRANCESCO CHIOFALO TRONISTA? ECCO IL SUO APPELLO

Lei adesso è felice e può finalmente pensare alla sua vita mentre lui è single ma non disegna quelle che lui chiama "movimentazioni". Francesco Chiofalo racconta di non avere una donna nella sua vita ma anche che non è in astinenza dal sesso visto che riesce a farlo: "Sono single ma ho qualche frequentazione in corso - dice il romano - Io ironicamente le chiamo motivazioni". Questo però non lo tiene lontano dalla voglia di qualcosa di serio, qualcosa di più che magari potrebbe trovare a Uomini e donne. Nei mesi scorsi si è parlato molto della possibilità che lui possa essere il nuovo tronista del programma ma sicuramente la rivelazione arriverà solo a fine estate e solo per la prossima edizione del programma. Proprio riguardo a Uomini e donne, Chiofalo rivela anche che Valentina Dallari è la sua tronista preferita (e le fa un in bocca al lupo per una pronta guarigione) mentre la coppia che più ammira è quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini da poco diventati genitori.

© Riproduzione Riservata.