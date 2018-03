Francesco Monte, cannagate/ Audio shock a Striscia la notizia: ha ammesso tutto in diretta? (Isola dei Famosi)

Francesco Monte ha ammesso le sue colpe in diretta? È questa l'ultima tesi di Striscia la notizia che ha ricostruito le dichiarazioni riguardanti il canna-gate.

15 marzo 2018

Striscia la notizia sferra un nuovo attacco a Francesco Monte e più in generale alla produzione dell'Isola dei famosi 2018. L'argomento è sempre lo stesso ovvero il canna-gate, le accuse di Eva Henger contro l'ex tronista, colpevole di avere fumato marijuana insieme ad alcuni compagni prima dell'inizio ufficiale del reality. Il tg satirico di Antonio Ricci ha compiuto ulteriori indagini sulla delicata vicenda, riuscendo a ripulire il video nel quale Francesco Monte veniva accusato per la prima volta e ottenendo quella che può essere considerata una vera confessione. Al primo attacco della Henger prima della sua eliminazione, Monte ha infatti reagito di sorpresa, chiamando in causa anche altri suoi compagni di avventura, gli stessi che molto probabilmente sono stati citati dalla stessa attrice. Ma vediamo le frasi dell'ex di Cecilia Rodriguez, che a detta di molti vanno considerate una vera e propria confessione. La prima riguarda proprio i nomi dei possibili compagni di Monte: "Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai, visto che stai facendo la paladina della giustizia".

FRANCESCO MONTE SI AUTO-ACCUSA?

Francesco Monte ha ammesso il proprio coinvolgimento nel canna-gate? È questa la tesi di Striscia la notizia, che ha mandato in onda il filmato dell'Isola dei famosi 2018 nei momenti di grande confusione successivi alle prime accuse di Eva Henger. Dopo avere invitato la naufraga a fare i nomi di coloro che avrebbero fumato marijuana insieme a lui, infatti, l'ex tronista ha aggiunto: "Perché l'hanno fatto in tanti, è normale che non si lamentino" (dell'odore di marijuana, ndr). E se ancora le sue dichiarazioni non bastassero a convincere i più scettici, ecco anche la ciliegina sulla torta: "Anche perché non mi sembrava un problema (...) Ma cosa c'entra? Il programma è iniziato lunedì sera, cosa c'entra quello che noi facciamo nelle nostre vite personali?". Antonio Ricci questa volta sembra proprio avere colpito nel segno non solo con Monte, ma soprattutto con la produzione dell'Isola dei famosi. Fin dall'inizio infatti Eva Henger è stata additata come l'accusatrice bugiarda e la veridicità delle parole di Monte non è mai stata messa in discussione. Era però si richiede un nuovo chiarimento...

