Francesco Nozzolino aggredito/ Video, insulti omofobi a Napoli: la denuncia sul web

Francesco Nozzolino aggredito con calci e pugni a Napoli da un gruppo di ragazzini: l'opinionista di Pomeriggio Cinque pubblica il video su You Tube e denuncia tutto.

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Nozzolino

Video denuncia di Francesco Nozzolino su You Tube dopo l’ennesima aggressione subita. Il ragazzo, infatti, sul suo canale You Tube ufficiale, ha pubblicato un video in cui un gruppo di ragazzini, a Napoli, gli rivolgono parole omofobe che hanno ferito profondamente la sua sensibilità. Nel video, della durata di un minuto e venti secondi, un gruppo di fans si avvicina a Francesco Nozzolino per scattare foto ricordo. Una parte dei presenti, però, comincia ad insultarlo con pesanti insulti. “Non ho intenzione di denunciare nessuno perché si tratta pur sempre di ragazzini ma sono letteralmente SCHIFATO e vorrei che i giovani di oggi capissero una volta e per tutte che non c’è nulla di male ad essere gay, che l’amore non ha sesso ed è estremamente incivile emarginare o bullizzare qualcuno solo perché di orientamento sessuale diverso. Siamo nel 2018 caspita, non nel Medioevo!!!”, ha scritto Francesco Nozzolino nella descrizione del video. La nuova aggressione verbale arriva dopo poco meno di un mese da quella di Carnevale quando era stato deriso da un gruppo di ragazzini che, dopo averlo riempito di schiuma, aveva diffuso il video sui social.

IL RAPPORTO TRA FRANCESCO NOZZOLINO E IL PADRE

La denuncia web di Francesco Nozzolino arriva dopo il confronto tra il ragazzo e il padre, avvenuto nello studio di Pomeriggio Cinque. A Barbara D’Urso, Nozzolino ha raccontato di non avere un rapporto sereno con il padre che non accetterebbe la sua omosessualità. “Mio papà non accetta la mia omosessualità e fa finta di non capire", ha rivelato Francesco a Barbara D’Urso che, con il signor Eduardo in studio, ha cercato di capire il suo punto di vista. "Pensavo fosse tutto uno scherzo, invece mi sto rendendo conto che non lo è", ha poi detto la conduttrice che ha lanciato un messaggio a tutti i genitori d’Italia esortandoli ad accettare tutte le forme d’amore. Per Nozzolino che non perde mai il sorriso e la voglia di vivere, dunque, non è proprio un bel momento.

© Riproduzione Riservata.