Franco Terlizzi raccomandato?/ Isola dei Famosi 2018, Roberto Cenci: "Il suo un percorso pulito"

Questa volta è il regista Roberto Cenci a sporcarsi le mani e rispondere sulle accuse di raccomandazione piovute addosso a Franco Terlizzi: "Il suo un percorso pulito e trasparente".

15 marzo 2018 Hedda Hopper

Franco Terlizzi

Si continua a parlare di Franco Terlizzi e le parole non sono sempre positive nei suoi confronti. Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 è finito alla graticola già da molte settimane e se in un primo momento lo ha fatto con le accuse di omofobia lanciate da Craig Warwick ai danni del collega, adesso si parla di raccomandazione e di un posto ottenuto per favoritismo. In mezzo ci sono addirittura quelle legati ai suoi presunti legami con la mafia che la stessa Selvaggia Lucarelli ha lanciato nelle scorse settimane. La famiglia continua a sostenerlo in tutti i modi e ha sofferto molto nei giorni passati per via del fango buttatto addosso all'ex pugile, ma oggi si torna a parlare di lui alla luce delle ultime accuse. Sembra che Terlizzi sia amico del regista dell'Isola dei Famosi, Roberto Cenci, e che questo gli abbia permesso di essere protagonista di questa edizione del talent show.

ROBERTO CENCI RISPONDE ALLE ACCUSE

A rispondere alle accuse è il diretto interessato, Roberto Cenci, che in un'intervista a TvBlog chiarisce la posizione di Franco Terlizzi partendo dal fatto che l'ex pugile non è arrivato direttamente nel cast dei vip. Magnolia per lui ha pensato all'Isoletta, la sorta di reality che ha permesso a Terlizzi di farsi conoscere dal grande pubblico e di essere votato per arrivare poi in Honduras, l'amicizia vip non ha significato niente in questo suo percorso? Cenci risponde: "L’amicizia con Franco Terlizzi non ha niente a che vedere con l’Isola. Lui conosce quasi tutta Milano. E’ stato visto e scelto dagli autori di Magnolia per fare L’Isoletta, quindi ha fatto un percorso estremamente limpido e a l’Isola è entrato in modo corretto, senza magheggi, attraverso il televoto. Da come lo conosco io, è una persona a modo e si è sempre comportato bene". Nessuna ombra sul pugile che quando tornerà in Italia avrà più di una gatta da pelare.

© Riproduzione Riservata.