Giorgia Palmas e Filippo Magnini / “Federica Pellegrini non è contenta...”, nuova rivelazione a Mattino 5

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nuovi dettagli a Mattino Cinque

Tra le pagine del settimanale Chi, uscito ieri con il nuovo numero, Giorgia Palmas è stata paparazzata tra le braccia di Filippo Magnini colui che, a detta del gossip, dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato: sarà così? Nel frattempo all'orizzonte non è arrivata alcuna smentita. Ed anzi, l'ex nuotatore parlando con i giornalisti della rivista, circa un mese fa aveva svelato: "Sono molto preso, c'è una persona nella mia vita. Ma non mi va di parlarne ancora". Dopo la fine della relazione d'amore con Federica Pellegrini durata sei anni, per Magnini è stato necessario voltare pagina nonostante l'affetto per la sua ex fidanzata, così come raccontato anche di recente intervistato da Barbara d'Urso durante Domenica Live. Dopo l'ennesimo "No, non ti sposo" però, Filippo ha deciso di cambiare strada e cercare qualcuno che avesse voglia di progettualità, esattamente come lui che sogna già da tempo, il matrimonio ed anche i figli. Pure Giorgia Palmas esce da una lunga relazione d'amore con Vittorio Brumotti, attuale inviato di Striscia la Notizia.

Paparazzati tra le pagine del settimanale “Chi”, Valerio Palmieri ospite di Federica Panicucci durante Mattino Cinque, pare confermare la relazione d’amore tra i due. “Il bacio c’è stato nella notte, ma non si vedeva bene…”, svela il giornalista. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti durante la settimana della moda milanese, così come rivela un loro amico comune che vuole rimanere anonimo ma ci tiene a precisare di fare assolutamente il tifo per la loro unione. Un amore che va avanti tra cene e pranzi romantici prima a Milano e poi anche in Svizzera, mentre i due sono proprio inseparabili e non hanno paura di dichiararsi. Sono ormai lontani i momenti duri di Magnini e così, dopo il “no” di Federica Pellegrini aveva deciso di riflettere. Sotto il sole di una – quasi - primavera, il suo cuore ha ricominciato a battere. “Sono molto belli loro e saluto la mamma di Filippo, una bellissima donna”, confida Luca Giurato in collegamento. Come avrà preso la notizia l’ex di lui? Palmieri pare avere un preciso pensiero: “Ha giocato un po’ al gatto col topo con Magnini e non adesso se Federica avrà dei ripensamenti… a volte mi sembra una che torna sui suoi passi… magari oggi scrive che è felice per lui ma secondo me non lo è… non frequenta nessuno è single, lei ha altri obiettivi”.

