Harry e Meghan Markle: la Regina Elisabetta approva il matrimonio, ha dato il consenso ufficiale. Le ultime notizie sul nullaosta alle nozze reali dell'anziana monarca

15 marzo 2018 Paolo Vites

Il principe Harry

La festa è salva, e il matrimonio, soprattutto, anche. Nonostante la data sia già fissata e i primi preparativi già in atto, il matrimonio fra il principe Harry e Meghan Markle ha finalmente il nullaosta più importante, quello che (ma in realtà non ci credeva nessuno, manco i promessi sposi) avrebbe potuto bloccare il sogno rosa. In una lettera inviata al Privy Council di Buckingham Palace (il Consiglio privato di Sua Maestà), un organo di consiglieri del monarca inglese di turno, composto da politici esperti della Camera dei comuni e della Camera dei Lords, una volta l'organo più importante del Regno Unito, oggi un puro organo rappresentativo, la regina ha espresso la sua personale approvazione al matrimonio. L'anziana monarca si è espressa in maniera particolarmente affettuosa, come si legge in un tweet postato dallo stesso Harry, definendolo "il suo più amato nipote": "Dichiaro il mio personale consenso al matrimonio tra il mio più amato nipote il Principe del Galles Henry Charles Albert David e Rachel Meghan Markle, consenso che va segnato nello Stemma del Concilio e nel registro del Concilio stesso".

HARRY E MEGHAN MARKLE: REGINA ELISABETTA APPROVA MATRIMONIO

Sospirone di sollievo, anche se come detto Elisabetta non avrebbe mai impedito il matrimonio, anche se Meghan è divorziata e non di famiglia nobile, una pura formalità insomma. Meghan nei giorni scorsi, di famiglia cattolica, si era pure sottoposta al cambio di professione di fede, facendosi battezzare nel rito anglicano. Cosa obbligatoria perché come si sa i monarchi del Regno Unito sono anche i capi della Chiesa d'Inghilterra, e anche se Harry è preceduto nella linea del trono dal fratello William, nessun cattolico potrebbe mai unirsi a un membro della famiglia reale che un giorno potrebbe eventualmente diventare re. A questo punto l'appuntamento è al 19 maggio con fuochi d'artificio e una notte da favola. Quelle cose insomma che amano tanto gli inglesi che anche se la monarchia "gli succhia" un sacco di soldi e privilegi, non cesseranno mai di sostenere. Ma la domanda che si fanno tutti, vista la gioventù dissipata fra belle donne e festini alcolici è: riuscirà Meghan a tenere "al guinzaglio" il bel principino?

