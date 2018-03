IL PARADISO DEGLI ORCHI/ Su Rai Movie il film con Bérénice Bejo (oggi, 15 marzo 2018)

Il paradiso degli orchi, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Raphaël Personnaz e Guillaume de Tonquedec, alla regia Nicolas Bary. Il dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST RAPHAEL PERSONNAZ

Il film Il paradiso degli orchi va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 23.00. Una pellicola comica che è stata diretta dal regista esordiente Nicolas Bary che prende ispirazione dall'omonima opera romanzata da Daniel Pennac, uno dei più noti scrittori contemporanei francesi. Il personaggio principale della storia, Benjamin Malaussène, è stato affidato a Raphaël Personnaz, attore francese principalmente noto per le sue apparizioni in Special Forces - Liberate l'ostaggio, Travaux - Lavori in casa, Una nuova amica e Dans les forêts de Sibérie. Altri attori presenti nel cast sono Bérénice Bejo, Guillaume de Tonquedec, Thierry Neuvic, Mélanie Bernier, Dean Constantin, Bruno Paviot e Marius Yelolo, tutti attori cinematografici principalmente noti in Francia. La sceneggiatura è stata curata da Serge Frydman, sceneggiatore in La ragazza sul ponte, Uno dei due e Sta' zitto... non rompere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PARADISO DEGLI ORCHI, LA TRAMA DEL FILM

L'ingenuo Benjamin lavora presso un grande centro commerciale parigino con la mansione di addetto tecnico alle vendite. In realtà, la sua vera mansione consiste nell'intenerire i clienti intenti a muovere lamentele di qualsiasi genere. Il capo di Benjamin, infatti, non fa altro che redarguirlo pesantemente in pubblico, così da impietosire la clientela che, decide di rinunciare a qualsiasi tipo di lamentela pur di far terminare il supplizio subito da Benjamin. Non è certamente il lavoro dei suoi sogni ma il giovane ha disperatamente bisogno di un stipendio per poter crescere la sua famiglia, formata dai suoi fratelli e sorelle. Un giorno il supermercato viene messo sotto assedio da una serie di ordigni dinamitardi e la polizia sospetta immediatamente di Benjamin. Quest'ultimo, estraneo ai fatti, decide di indagare personalmente sull'accaduto per consegnare i veri colpevoli alla giustizia e scagionarsi e dalle accuse.

