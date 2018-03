IL SEGRETO / Saul e Prudencio si trasferiscono definitivamente alla villa? (Anticipazioni 15 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 marzo: Donna Francisca chiede a Saul e Prudencio di trasferirsi da lei alla villa e i ragazzi prendono in considerazione l'idea. Accetteranno?

15 marzo 2018 Redazione

Il Segreto

Nella puntata de Il Segreto di ieri pomeriggio abbiamo assistito al trasferimento in pianta stabile di Julieta Uriarte a Puente Viejo: grazie all'aiuto di Emilia, Nicolas e Adela la nuova arrivata ha trovato casa e lavoro, dando il via alla sua nuova vita nel complicato paesino spagnolo insieme alla figlia Ana e a nonna Consuelo. Ma non sarà l'unica a decidere di restare a Puente Viejo: anche per Saul e Prudencio arriverà oggi, infatti, il momento di fare una scelta definitiva. Dal giorno dell'attentato, Donna Francisca ha dato ospitalità ai due ragazzi che hanno salvato la vita a lei e a Raimundo. In varie occasioni ha chiesto loro di restare, aspettando di rimettersi completamente dalle ferite, ma ora la sua proposta sarà di altro tenore: i due fratelli Ortega hanno conquistato il suo cuore, dimostrando di essere anche di grande aiuto nella gestione delle tenuta. Per questo avrà per loro una proposta che non potranno rifiutare: restare per sempre insieme a lei e Raimundo nella Casona: quale sarà la loro risposta?

IL SEGRETO: COSA NASCONDE SAUL?

Come ogni protagonista de Il Segreto che si rispetti, anche Saul potrebbe nascondere qualcosa di sensazionale. Ne avremo conferma nella puntata di questo pomeriggio nella quale il giovane raggiungerà Donna Francisca dicendole di doverle fare un'importante confessione: prima di decidere il futuro e l'eventuale permanenza alla villa, la ricca signora dovrà apprendere il suo grande segreto. Di cosa si tratterà? Di un particolare riguardante il suo passato? In attesa di scoprire ulteriori dettagli riguardo i nuovi personaggi della telenovela spagnola (che sicuramente porteranno con sé incredibili colpi di scena), trasferiamoci a Los Manantiales dove Beatriz sarà furiosa con Emilia per le sue intromissioni. La giovane, che sembrerà solo l'ombra di se stessa, non avrà nessuna intenzione di farsi da parte, accettando che Matias si dedichi completamente a Marcela e al bambino che porta in grembo. Ma il punto di vista del ragazzo potrebbe essere molto diverso...

© Riproduzione Riservata.