INTERSTELLAR/ Su Italia 1 il film con Matthew McConaughey (oggi, 15 marzo 2018)

Interstellar, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Matthew McConaughey e Michael Caine, alla regia Christopher Nolan. La trama.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film fantascientifico su Italia 1

ALLA REGIA CHRISTOPHER NOLAN

Il film Interstellar va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 15 marzo 2018 alle ore 21.25. Una pellicola fantascientifica che è stata affidata alla regia di Christopher Nolan e ha potuto contare sulla magistrale interpretazione di Matthew McConaughey che ha vestito i panni di Joseph Cooper, uno degli astronauti protagonisti della straordinaria avventura narrata nel film. Al suo fianco troviamo anche Michael Caine, interprete cinematografico britannico noto il tutto il mondo. Christopher Nolan si è anche occupato della stesura della sceneggiatura e della produzione della pellicola, avvalendosi della preziosa collaborazione di Caltech Kip Thorne, un uomo di scienza che ha apportato grande professionalità al progetto. Interstellar si è anche avvalso della collaborazione di Nathan Crowley, noto scenografo inglese che ha lavoro accanto a Christopher Nolan in diverse occasioni come in Insomnia, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Batman Begins e Il cavaliere oscuro. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro sia in termini di incassi che di critica, ottenendo una lunga serie di riconoscimenti cinematografici di rilievo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INTERSTELLAR, LA TRAMA DEL FILM

La Terra è ormai un luogo inospitale e prossima la tracollo completo. Le scorte di cibo scarseggiano mentre le condizioni climatiche rendono difficile la sopravvivenza. Di questo passo l'umanità finirà per estinguersi nel giro di un secolo. Nel frattempo Joseph Cooper e sua figlia Murph, un vero e proprio genio matematico, vengono misteriosamente condotti in un sotterraneo segreto dove si nasconde un'unità speciale della NASA. Qui i due scoprono di essere stati scelti per portare a compimento una missione importantissima. Circa 50 anni prima alcuni scienziati della NASA scoprirono l'esistenza di un passaggio spazio temporale in grado di condurre all'interno di una nuova galassia, ricca di altri pianeti simili alla Terra. L'obiettivo è trovare una strada utile a trasferire l'intero genere umano nella nuova galassia. In tal senso, Joseph dovrà partire in perlustrazione della nuova galassia e se uno dei pianeti dovesse risultare adatto alla sopravvivenza dell'essere umano, sarà chiamato a dirigere l'intero esodo verso un nuovo mondo dell'intera popolazione mondiale.

