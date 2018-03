Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: la dama ha un segreto da rivelare

Nella puntata di oggi, giovedì 15 marzo, del trono over di Uomini e Donne la dama Ida Platano rivelerà di avere una confessione da fare a Riccardo Guarnieri.

15 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida Platano

Nella puntata di oggi giovedì 15 marzo, del trono over di Uomini e Donne, al centro dello studio ritroveremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I fan del programma condotto da Maria De Filippi ricorderanno che nelle scorse settimana la dama di Brescia aveva chiuso la sua frequentazione con Riccardo, a causa di una mancanza di sincerità del cavaliere che aveva scambiato alcune foto di dubbio gusto con Donatella. Oggi pomeriggio, stando a un video di Wittytv pubblicato sulla pagina Facebook di Uomini e Donne, Ida affermerà di non aver detto una cosa a Riccardo e di essere intenzionata a comunicargliela. La dama appare tesa e dal suo tono sembra che sia una cosa molto importante. I due lasciano lo studio per parlare tranquillamente dietro le quinte: cosa avrà da dire Ida a Riccardo? La sua confessione cambierà le sorti della coppia?

Il web fa il tifo per la coppia

Sui social cresce la curiosità per la rivelazione di Ida, anche perché da qualche settimana sul sito di Uomini e Donne non vengono più pubblicate le anticipazioni delle registrazioni: “Io muoio dalla voglia di sapere cosa deve dire Ida a Ricccardo! #uominiedonne”, scrive un utente su Twitter. Nel corso degli ultimi mesi, la coppia Ida-Riccardo ha appassionati molti fan del programma, nonostante le numerose discussioni tra i due in studio: “Shippo più Ida e Riccardo che tutti i protagonisti del #TronoClassico di tutta la stagione messi insieme”, “MA RICCARDO E IDA QUANDO SI “SCELGONO” A VICENDA? A me piacciono un sacco” e “La signora Marisa paragona la storia di Ida e Riccardo con quella di Gemma e il gabbiano, cara signora non paragoniamo la m**da con la cioccolata”, hanno commentato i sostenitori della coppia su Twitter. Cosa succederà dopo la confessione di Ida? I due riprenderanno la conoscenza o di diranno per sempre addio?

