Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e Striscia contro Alessia Marcuzzi: parla Maurizio Costanzo

15 marzo 2018 Anna Montesano

Non c'è settimana in cui non si parli di Canna-gate all'Isola dei Famosi. Dalla fatidica puntata durante la quale Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato "la droga" e di aver fumato, un vero e proprio caso mediatico è scoppiato e ha coinvolto molte persone. In tanti si sono espressi sulla vicenda e di recente anche Maurizio Costanzo ha deciso di dire la sua. Da che parte si schiera il noto conduttore di Canale 5? Ecco le sue parole nella rubrica, da lui curata, su Nuovo Tv: "Eva Henger ha fatto bene, ma è sospetto che lei abbia parlato proprio quando è stata nominata da Francesco Monte e poi eliminata - esordisce Costanzo, che aggiunge - La prima a trovarsi in difficoltà è Alessia Marcuzzi [...] Penso che la showgirl debba armarsi di pazienza : più passa il tempo e più si capisce che il terreno su cui ci si sta muovendo è minato".

Maurizio Costanzo: "Antonio Ricci fa bene il suo lavoro"

Maurizio Costanzo, nella rubrica Domande&Risposte su Nuovo Tv, sottolinea un errore della produzione che, a suo dire, è stato fatto anche lo scorso anno: "La mia viva raccomandazione per l'anno prossimo è scegliere meglio i naufraghi da mandare sull'Isola" ammette il conduttore, che motiva "In passato ci sono stati personaggi più adatti e, diciamocelo, davvero famosi!". Maurizio Costanzo si esprime anche su quello che a molti è parso essere un "accanimento di Striscia La Notizia" nei confronti di Alessia Marcuzzi e dell'Isola dei Famosi. Il marito di Maria De Filippi non la vede così: "Riguardo poi ad Antonio Ricci penso che lui faccia soltanto il suo mestiere: non a caso, da trent'anni a questa parte, Striscia La Notizia è sempre in testa agli ascolti" conclude.

