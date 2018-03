Kate Perry ha molestato un concorrente di American Idol?/ Video, scoppia la bufera: parla il 19enne

Katy Perry ha molestato un concorrente di American Idol? Il 19enne Ben Isaac Glaze racconta la sua versione dei fatti rivelando che, fino a quel momento, non aveva ancora baciato.

15 marzo 2018 Redazione

Katy Perry

Katy Perry ha molestato un concorrente di American Idol, il talent show di cui è giudice insieme a Lionel Richie e Luke Bryan. Nel corso delle audizioni, la cantante ha baciato Ben Isaac Glaze, un ventenne proveniente dall'Oklahoma che è rimasto spiazzato dal gesto della star internazionale. L’atto compiuto da Katy Perry ha scatenato accese critiche e polemiche. Katy Perry, infatti, è stata fortemente criticato sui giornali, in tv e sui social. In molti hanno accusato la cantante di aver molestato il ragazzo che, fino a quel momento non aveva ancora dato il suo primo bacio. A confessarlo è stato poi lo stesso concorrete di American Idol che ha svelato di aver voluto preservare quel momento per il vero amore. Katy Perry, però, gli ha rubato il bacio e il sogno di donarlo, per la prima volta, alla ragazza di cui si innamorerà davvero. Quello, dunque, che poteva sembrare un gesto innocuo, in un clima in cui l’argomento molestie sessuale è sempre all’ordine del giorno, ha scatenato l’ennesima polemica.

LE DICHIARAZIONI DI BEN ISAAC GLAZE

Dopo essere stato baciato da Kate Perry durante le audizioni di American Idol, il ventenne Ben Isaac Glaze ha commentato l’accaduto ai microfoni del New York Times. “Quando mi ha baciato mi sono sentito a disagio, volevo che il mio primo bacio fosse qualcosa di speciale. Non sono mai stato baciato prima e mi sono sentito davvero a disagio”, ha detto il ragazzo. La giornalista, poi, gli ha chiesto: “Ti sei sentito molestato?”- La risposta del ragazzo è stata: “No, non penso di essere stato molestato, ma se mi avesse chiesto se volevo baciarla avrei risposto di no”. Katy Perry, dunque, è perdonata? Giudicate dal video. Kate Perry, nel frattempo, non ha commentato e non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. Almeno per il momento.

© Riproduzione Riservata.