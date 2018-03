L’amica geniale / Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito: la serie prende forma tra scazzottate e insulti

L’amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie televisiva: Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito, il progetto di Costanzo prende forma tra scazzottate e insulti, Video.

15 marzo 2018 Valentina Gambino

L’amica geniale, riprese in corso a Napoli

Il cast de L'Amica geniale di Elisa Ferrante, si è riunito nella serata di ieri in Piazza Plebiscito a Napoli per girare una delle scene salienti della serie TV: la rissa. Ecco che in una serata “qualsiasi”, nel capoluogo campano, una delle pagine del libro della Ferrante, prende vita. Così come riporta Repubblica, si è girata la scena in cui Lenuccia e Lila, appena adolescenti, vanno con il fratello Rino e il fidanzatino Pasquale nella Napoli bene, in mezzo alla "gente ricca ed elegante". La rissa tra loro, scatta immediatamente quando il gruppo incontra una coppia raffinata e dopo uno scambio di sfottò e insulti si passa alle mani senza pensarci due volte. Una serie in otto episodi, diretta da Saverio Costanzo (figlio di Maurizio), che racconta il primo dei quattro volumi di Elena Ferrante, editi in Italia da e/o edizioni. A interpretare il ruolo di Elena e Lila da bambine sono rispettivamente i volti di Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, per la prima volta dietro la macchina da presa.

L’amica geniale, riprese in corso a Napoli

L’amicizia di Elena e Lila, nasce dietro i banchi di scuola della prima elementare, nei primi anni Cinquanta. Poi il legame prosegue e le due adolescenti, sono interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace: curiose di scoprire Napoli “abbandonando” il rione. Le riprese della serie sono attualmente in corso tra Napoli e Caserta. E proprio ieri sera, si è girata una delle scene cardine delle otto puntate. In scena oltre 150 attori e 5000 comparse. Il casting è durato otto mesi, provinando quasi 9000 bambini e 500 adulti da tutta la Campania. Attori professionisti e non professionisti e piccoli arruolati nelle scuole di tutti i quartieri. L'amica geniale è una serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in co-produzione con Umedia Production. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Jennifer Schuur è il produttore esecutivo. FremantleMedia International è il distributore internazionale.

© Riproduzione Riservata.