LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI/ Su Rai 3 il film con Sean Connery (oggi, 15 marzo 2018)

Il film La leggenda degli uomini straordinari va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 2003 grazie all’interessamento di un cartello di case di produzione (Angry Films, International Production Company, JD Productions) ed è stata diretta da Stephen Norrington. Il film è ascrivibile al genere avventura con connotazione fantascientifiche, esso vede come interpreti principali Sean Connery e Shane West, buona anche l’interpretazione di Naseeruddin Shah che interpreta Capitan Nemo. Il film che gode delle musiche composte da Trevor Jones è già stato programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene nuovamente mandato in onda questa sera su Rai 3. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI, LA TRAMA DEL FILM

È la fine del 1800 e una terribile minaccia incombe sul mondo, minaccia rappresentata da un terrorista chiamato il Fantasma. Egli cerca di far scoppiare una guerra mondiale inscenando attacchi tra Germania e Inghilterra allo scopo di spingere le due nazioni a dichiararsi guerra reciprocamente. Il servizio segreto inglese capisce la situazione e chiama immediatamente Allan Quatermain che si era rifugiato in Africa per passare gli ultimi anni della sua vita in maniera tranquilla. Allan all’inizio tergiversa e cerca di evitare il suo interessamento, alla fine però, un attacco a lui diretto lo convince a schierarsi dalla parte dell’Inghilterra. Una volta ritornato nel Regno Unito l’uomo incontra M che lo presenta agli altri del gruppo partecipanti alla missione, capitan Nemo, Rodney Skinner, Mina Harker, Dorian Gray, Tom Sawyer e il Dr. Henry Jekyll. L'insolito gruppo deve recarsi a Venezia per sventare i piani del malvagio Phantom, piani che se fossero messi in pratica avrebbero potuto mettere in pericolo l’intera civiltà umana stante il pericolo di guerra mondiale. Tutto si svolge tra effetti speciali incredibili e alla fine il bene trionferà anche se come tributo esso vorrà la morte di alcuni personaggi. Il finale è dedicato al funerale dell’eroe vittoriano, un funerale che come la falsa trama di tutta la pellicola finirà in maniera del tutto inaspettato.

