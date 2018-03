LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 15 marzo: in studio Giovanni Soldini

15 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, giovedì 15 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri il programma pomeridiano della prima rete Rai ha raccolto 1.134.000 spettatori con il 10.3% di share nella prima parte, 1.803.000 telespettatori con il 14.9% di share nella seconda. Come sempre la puntata inizierà con il Caffè di Francesca Fialdini che con con le sue ospiti parlerà dell’ostentazione nel tempo dei social: si può ancora definire immorale? E perché è così diffusa l’esigenza di mostrare il lusso? In studio arriverà Giovanni Soldini. Il velista italiano ha recentemente stabilito un nuovo record: ha completato la traversata Hong-Kong-Londra in 36 giorni, 2 ore, 37 minuti e 2 secondi, cinque giorni meno del primato precedente di Lionel Lemonchois nel 2008.

Cambio di conduzione a La vita in diretta?

Negli ultimi giorni si moltiplicano le ipotesi e le candidature per i programmi delle Reti Rai - e non solo - per il prossimo ano. Occhi puntata Domenica In, La Vita in diretta e Reazione a Catena. Secondo quanto riporta il blog di Marida Caterina, la prossima stagione di Domenica In potrebbe essere condotta da Antonella Clerici e Simona Ventura, anche se è difficile immaginare La prova del cuoco senza la sua Antonellina. Plausibile anche il ritorno di Marco Liorni all’Arena, anche se il conduttore sembra ormai promesso a “Reazione a catena, al posto di un Amadeus. Marco Fiorini potrebbe quindi lasciare La vira in diretta e Francesca Faldini: il favorito per rimpiazzare Liorni è Alberto Matano del Tg1. Tra i rumor più diffusi, il ritorno di Caterina Balivo su Raui 1 con il suo Detto Fatto,che potrebbe appropriarsi della striscia quotidiana dalle 14 alle 16. Nei prossimi mesi arriveranno conferme o smentite!

