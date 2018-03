LAURA BARRIALES/ Video: "Mia madre sa che ho sposato un bravo ragazzo" (Celebrity Masterchef Italia 2)

Video, la showgirl spagnola Laura Barriales, concorrente a Celebrity Masterchef, racconta la sua esperienza recente del matrimonio, avvenuto con un imprenditore italiano.

15 marzo 2018 Francesco Agostini

Laura Barriales

La showgirl spagnola Laura Barriales è una delle modelle, showgirl e prresentatrici più amate dagli italiani. Con il suo sorriso, la sua spontaneità e ovviamente la sua bellezza è diventata a poco a poco un punto fermo della nostra televisione, visto che oramai è sempre presente in Rai. Questa sua consolidata popolarità l'ha portata ad essere scelta come uno dei membri del programma televisivo Celebrity Masterchef, popolare edizione 'vip' del famosissimo e molto seguito Masterchef. Un po' come è avvenuto con il Grande Fratello e con l'Isola dei Famosi, anche Masterchef ha deciso di prendere questa evoluzione, dando spazio a personaggi famosi della televisione. Vederli insieme ai fornelli, in un luogo quotidiano e diciamo domestico, qiondi, non ha fatto altro che renderli più simpatici al pubblico, che di conseguenza si sente più spinto a immedesimarsi in loro quasi istantaneamente. Laura Barriales farà certamente la sua parte in un programma del genere e finalmente vedremo se la sua bellezza equivale alla sua maestria in cucina.

LAURA BARRIALES, UN MATRIMONIO INASPETTATO

Essendo una splendida ragazza, è più che normale che Laura Barriales sia una delle donne più desiderate d'Italia. Ne sono passati di anni dal suo fulminante esordio a Controcampo, quando ancora nessuno aveva il piacere di conoscerla o sapeva chi fosse quella meravigliosa ragazza spagnola. Da allora è divenuta un volto famoso e incredibilmente 'libero' da un punto di vista sentimentale. Qualche mese fa, però, la Barriales ha deciso di chiudere i giochi e di sposarsi con un fortunato italiano, l'imprenditore Fabio Cattaneo. La spagnola ha raccontato a Tgcom24: "Io e Fabio stavamo insieme circa da un paio d'anni e alla fine sposarsi è stata la cosa più naturale del mondo. La cosa più bella di lui è che non appartiene per nulla al mondo dello spettacolo, ne è completamente fuori, e questo è un aspetto più che positivo." Poi, un commento sulla mamma di Laura, che è stata contenta di questo matrimonio: "Anche mia madre è stata molto felice, ha detto che che Fabio è un gran bravo ragazzo. E' un momento di serenità per me." Brutte notizie dunque per i suoi fan: Laura, purtroppo, non è più sul mercato.

IL PROVINO A CONTROCAMPO

Adesso che Laura Barriales è stata nominata come concorrente a Celebrity Masterchef possiamo dire con assoluta sicurezza che la showgirl spagnola si può considerare un vip di casa nostra. La sua carriera, comunque, non si può ancora considerare lunghissima vista la sua giovane età (Laura Barriales ha infatti 35 anni). Molti ricorderanno la sua presenza al programma televisivo calcistico Controcampo, quando ancora era una ragazza semisconosciuta e di belle speranze. Laura Barriales ha raccontato, sempre a TGcom24, i suoi 'drammatici' momenti durante i provini di Controcampo, allora condotto dal giornalista Alberto Brandi: "Ricordo che il provino fu esilarante, davvero.

Agli autori del programma dissi immediatamente che non sapevo proprio nulla di calcio e che quindi se volevano un'esperta dovevano rivolgersi a una giornalista e non di certo a me. Inaspettatamente, però, fui assunta per quel ruolo e cominciai la mia carriera. Probabilmente la spontaneità e la sincerità in quel frangente pagarono."

