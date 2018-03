LO STAGISTA INASPETTATO/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro (oggi, 15 marzo 2018)

Lo stagista inaspettato, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Robert De Niro e Anne Hataway, alla regia Nancy Meyers. La trama del film nel dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il film Lo stagista inaspettato va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia del 2015 che porta il titolo in lingua originale The Intern, ed è stato diretto dalla regista Nancy Meyers, la quale è famosa soprattutto per il suo lavoro del 2000 What Women Want - Quello che le donne vogliono, di cui era protagonista Mel Gibson. Gli attori che recitano ne Lo stagista inaspettato, invece, sono Robert De Niro, che interpreta il ruolo di Ben Whittaker, e Anne Hataway che veste i panni di Jules Ostin. Rene Russo è Fiona e Anders Holm è Matt, il marito di Jules. Il film è ambientato a New York, dove è stato girato ed ha avuto tre candidature a premi cinematografici, uno ai Critic's Choiche Movie Award e due ai Teen Choiche Award. La sceneggiatura originale del film è stata scritta dalla stessa regista Nancy Meyers. Il cast del film inizialmente doveva essere un po' diverso. per il ruolo di Ben si era pensato a Michael Caine e poi a Jack Nicholson, per quello di Jules a Tina Fey e poi a Reese Whiterspoon. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO STAGISTA INASPETTATO, LA TRAMA DEL FILM

Ben è un anziano uomo ormai in pensione che però non si rassegna a fare la vita del pensionato. Vuole trovare una nuova occupazione e si mette a cercare finché non trova un'azienda che sta cercando degli stagisti senior. Viene selezionato e inizia a lavorare alle dipendenze di Jules Ostin, una donna in carriera che all'inizio mal sopporta l'attempata nuova leva. Ma l'esperienza di Ben in breve diventa preziosa e gli fa guadagnare la fiducia e l'amicizia di tutte le persone dello staff. Alla fine anche l'ostinata Jules svilupperà un rapporto con Ben che sconfinerà dalla professione fino all'amicizia. Lei confiderà a lui i suoi problemi familiari, e lui la aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra il lavoro e la famiglia.

