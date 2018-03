Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Passione alle stelle e convivenza a Milano: e su Soleil Sorgè...

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Belli, giovani, innamorati e felici: Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed essere usciti allo scoperto solo dopo la fine del reality, sono sempre più uniti. I due, infatti, convivono a Milano dove entrambi lavorano e si godono il momento magico, professionalmente, parlando che stanno vivendo. Luca Onestini, infatti, dopo aver fatto il tentatore a Temptation Island, dopo l’esperienza da corteggiatore e tronista a Uomini e Donne e l’avventura nella casa più famosa d’Italia, è diventato uno speaker radiofonico per Radio Zeta dove conduce una trasmissione, dal lunedì al venerdì, insieme all’amico Raffaello Tonon. Inoltre, a breve uscirà anche un libro scritto con Tonon sulla loro amicizia. Ivana, invece, dopo aver lavorato nel programma “90 Special”, continua a fare la modella. Tra un impegno e l’altro, i due piccioncini si ritrovano a godersi il loro amore nella casa di Ivana dove hanno dato il via ad una vera convivenza. “E pensare che non era nei nostri piani. La prima volta che sono andato a casa sua dovevo restare solo due giorni ma alla fine mi sono asserragliato dentro il suo appartamento e non sono più tornato a casa. Insieme è tutto stupendo. Avendo già convissuto all’interno del GF Vip è stato semplice, senza sorprese o timidezze. Avere la fortuna di potermi addormentare e svegliare al suo fianco è la cosa più bella che ci possa essere”, ha raccontato Onestini a Uomini e Donne Magazine.

LA FINE DELLA STORIA TRA LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini non ha trovato solo l’amore con Ivana Mrazova, ma ha provato anche il dolore del tradimento. Soleil Sorgè, sua fidanzata quando è entrato nella casa più famosa d’Italia, ha deciso di lasciarlo mentre lui era ancora un concorrente del reality show di canale 5. Nonostante la storia, iniziata a Uomini e Donne, non sia finita nel migliore dei modi, Luca Onestini non rimpiange nulla. “Con Soleil ero felice, ero convinto che anche lei lo fosse, invece è finita male. Meglio così”, ha detto l’ex tronista a Uomini e Donne Magazine. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Luca non ha più rivisto Soleil Sorgè. Tornare single, ha così permesso a Luca di conoscere a fondo Ivana Mrazova con la quale, però, ha preferito procedere a piccoli passi per non bruciare nulla. Motivo che ha spinto i due piccioncini a mettersi insieme solo dopo essersi frequentati nella vita vera. L’annuncio ufficiale, poi, è arrivato solo quando entrambi hanno capito di essere davvero innamorati. Il Grande Fratello Vip, dunque, ha portato nella vita di Luca amore, amicizie e anche il successo.

