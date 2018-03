Ludovica Valli e Mattia Briga/Uomini e donne, la tronista svela i motivi della rottura: "Sono stata una fessa"

Ludovica Valli e Mattia Briga al capolinea, la liason tra l'ex di Uomini e donne e l'ex di Amici è già finita. La tronista svela i motivi della rottura: "Sono stata una fessa"

15 marzo 2018 Hedda Hopper

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Ludovica Valli e della sua liason con Mattia Briga ma proprio mentre arrivava la timida conferma ufficiale è arrivata anche la rottura definitiva. I due sono amici da oltre sei anni e la stessa tronista lo ha confermato a Uomini e donne Magazine in edicola da oggi con il suo secondo numero. La bella tronista è ricordata per la sua storia d'amore con Fabio Ferrara con la quale non solo ha vissuto la sua avventura a Uomini e donne ma anche a Temptation Island, l'esperienza estiva che poi ha messo a dura prova il loro amore fino alla rottura. Lei ama molto cambiare e ricominciare, reinventarsi e al suo fianco vuole un uomo che sappia fare lo stesso ma che, soprattutto, sappia capirla e che possa regalarle la famiglia che vuole creare seguendo le orme della sorella Beatrice. Purtroppo non è arrivato ancora il suo momento e dopo il flop della sua storia con Fabio anche con Mattia Briga è finita con un niente di fatto.

LE RIVELAZIONI DI LUDOVICA VALLI

I due sono amici da anni ma ultimamente si sono visti in modo diverso, più intimo e questo ha permesso loro di avvicinarsi molto almeno fino alla rottura: "Sono stata una fessa ma ha deciso di chiudere. Siamo molto diversi, troppo, e vogliamo cose diverse". Così l'ex tronista liquida la liason con il rapper di Amici che negli ultimi giorni le ha dedicato delle strofe polemiche sui social: "Lui fa il cantante e io avrei preferito una canzone d'addio ma va bene anche così. Io in silenzio aspetto. Sono pronta a donare la mia amicizia altrimenti comprerò i suoi dischi". La tronista spera davvero che la loro amicizia non finisce dopo questo strano avvicinamento intimo dei mesi scorsi, Mattia Briga tornerà davvero ad essere suo amico?

