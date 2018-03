MARGHERITA GRANBASSI/ Video: "Dopo il parto si cambia, è inevitabile" (Celebrity Masterchef Italia 2)

Video, l'ex schermidrice Margherita Granbassi prenderà il suo posto nella nutrita scuderia di Celebrity Masterchef, dove si dovrà fare una reputazione anche ai fornelli.

L'ex schermidrice Margherita Granbassi sarà uno dei nomi altisonanti dello sport che saranno presenti all'interno del programma televisivo Celebrity Masterchef, assieme a molti altri vip. La Granbassi è stata scelta per potersi esibire nei fornelli, dopo aver calcato per anni ed anni le pedane di tutto il mondo, raggiungendo anche dei risultati più che ragguardevoli in carriera. Assieme a Valentina Vezzali è considerata una delle schermidrici più forti della nostra storia, dato che ha vinto moltissimo in carriera. La Granbassi, però, quando sente il nome della ex collega non può che farle i complimenti ed ammettere che è lei la più grande di sempre: "Valentina è la schermidirce più brava, non ci sono dubbi. Il bronzo che prese a Londra io lo condidero un oro, solo lei era in grado di copiere un'azione del genere. Riprendersi al meglio dopo una gravidanza e l'attività parlamentare non è una cosa da tutti, è stata incredibile. Per me lei è una delle più brave della storia." Per la Granbassi adesso, comunque, si apre una nuova fase della sua carriera dopo lo sport.

MARGHERITA GRANBASSI E IL PARTO

Un evento importantissimo che le è capitato dopo aver appeso definitivamente la sciabola al chiodo è stato quello, umanamente formativo, del parto. Circa un tre anni fa, nel 2015, Margherita Granbassi ha datto alla luce la prima figlia chiamata Leonor, avuta dal compagno Jacques Petrillo. La Granbassi ha raccontato la sua esperienza di vita alle pagine della Gazzetta dello Sport: "C'è sato un momento in cui mi sono infortunata gravemente al ginocchio e subito dopo sono rimasta incinta. Il dottore mi aveva detto che avrei potuto anche perdere il bambino e così, appresa la notizia, sono diventata una campionessa del letto e del divano." Poi Marherita Granbassi continua parlando della psicologia femminile che inevitabilmente cambia dopo che si è affrontato un parto: "Dopo che si partorisce si cambia, c'è poco da fare. Ci sono tante cose in ballo: si cresce, si matura, ci si evolve. La prima cosa comunque che bisogna fare è quella di accettarsi, il che non è affatto semplice. Il proprio corpo cambia in un attimo e sulle prime si subisce uno shock."

L'AIUTO DELLA FAMIGLIA

Fortunatamente per Margerita Granbassi l'appoggio della famiglia è stato importante. In un momento delicato come il post parto qualsiasi donna ha bisogno dell'appoggio di qualcuno, che sia del marito, del padre, della madre, degli amici. La stessa ex schermidrice, oggi concorrente a Celebrity Masterchef, ha reso noto di essere stata aiutata dalla famiglia in maniera massiccia: "Ho avuto la fortuna di non dover tornare subito al lavoro dopo la gravidanza, cosa che invece accade alla stragrande maggioranza delle donne. Sono tornata a Trieste e la mia famiglia ha provveduto ad aiutarmi in tutto e per tutto. Ho ricominciato ad allenarmi e devo dire che i primi tempi è stato molto difficile, questo corpo non lo sentivo più come il mio.

Poi però, una volta nata Leonor, sono riuscita a essere più mobile e dopo lo svezzamento ho ricominciato in maniera più seria. Dapprima erano solo delle lunghe passeggiate, poi sono passata anche ai pattini, su cui mi sono divertita tantisismo." Margherita Granbassi, dunque, è in gran forma e pronta per ricominciare.

