Mario Cipollini/ “Con Francesca prendo fuoco, me la godo ogni istante nella mia montagna”

Mario Cipollini, 50enne ex campione del ciclismo

E’ stato uno dei single più ambiti negli ultimi anni, ma ora, purtroppo per le sue moltissime pretendenti, sembra aver trovato finalmente l'amore. Stiamo parlando di Mario Cipollini, grande campione italiano del ciclismo, che si è raccontato quest’oggi in un’intervista rilasciata a Novella 2000. L’atleta originario di Lucca fa coppia fissa da un po’ di tempo con Francesca Marcon, pallavolista che gioca per la Foppapedretti di Bergamo, di 16 anni più giovane di lui, 35 anni da compiere il prossimo mese di luglio. Ecco spiegato perché il Re Leone era stato spesso e volentieri avvistato al PalaNorda, a vedere le partite della squadra di volley lombarda: si era innamorato della bionda schiacciatrice. La coppia è venuta alla luce dallo scorso mese, ma Cipollini ne parla per la prima volta in queste ore.

“CON FRANCESCA PRENDO FUOCO”

«Quando siamo assieme, si accende la scintilla giusta – dice l’ex ciclista ai microfoni di Novella 2000 - con Francesca prendo fuoco». Una vita passata nel mondo dello sport, e Cipollini non ha affatto intenzione di trascorrere i suoi giorni nell’ozio, e senza faticare. Lo sport è ancora una componente fondamentale delle sue giornate, visto che il Re Leone ama andare in montagna a sciare. E a riguardo ha ammesso: «Il campionato di pallavolo è finito la scorsa settimana, quindi ora posso godermi Francesca ogni istante, sulle piste della mia Val Badia. Le farò da maestro di sci». L’ultima fiamma nota di Cipollini era Azalee, nel 2015, ma evidentemente non era quella giusta. In una sua precedente intervista al noto magazine di gossip aveva dichiarato: «La donna che cerco deve essere vera, naturale, deve stare bene in campeggio come in un hotel a 5 stelle».

“GODITI LA VITA DA ATLETA”

Novella 2000 pubblica delle foto in esclusiva in cui si vede tutta la grande passione che scorre fra i due, accomunati da molte cose tra cui il grande amore per lo sport: «Le ho detto, goditi questa vita da atleta – le altre parole di “Cipo” - perché sono momenti entusiasmanti che non torneranno più. Ci lega questa mentalità sportiva, sappiamo entrambi che non è facile stare vicino a un atleta professionista, per il tipo di vita che svolge». I due si mostrano in atteggiamenti intimi in un albergo con spa in Val Badia, che è una sorta di buen ritiro dell’ex campione del ciclismo. «Lei è la donna che stavo aspettando»: il single più ambito d’Italia ha davvero trovato l’amore.

