Mina e il marito Eugenio Quaini in crisi?/ Scoop da Lugano e la "pazza idea" di Maria De Filippi

Mina e il marito Eugenio Quaini sono in crisi? Da Lugano arriva lo scoop, lanciato da Novella2000. Intanto Maria De Filippi vorrebbe portare la cantante ad Amici

15 marzo 2018 Anna Montesano

Mina

Indiscrezioni importanti quelle che trapelano nelle ultime ore su Mina. Da Lugano, dove la nota e amatissima cantate vive, arrivano notizie che la vorrebbero in crisi col marito Eugenio Quaini. È Novella2000 a lanciare, nel suo ultimo numero in edicola, l'indiscrezione: "Sembra impossibile, ma da Lugano, dove abitano la cantante e il marito Eugenio Quaini, cardiologo di fama internazionale, da mesi voci autorevoli raccontano, confermano, insistono nel dire ciò che tutti speriamo si riveli solo un rumor: la mitica Mina e Quaini starebbero vivendo un momento in salita, se non addirittura di profonda crisi. - si legge - Sposati da 12 anni, ma insieme da quasi 40 anni, da tempo vivrebbero una fase di allontanamento". Ma si tratta di semplici rumors o addirittura di falsità? Novella2000 parla di voci molto autorevoli dalle quali arriverebbero conferme certe di questa crisi.

LA PRIMA CRISI RISALE A QUALCHE TEMPO FA

Eppure pare non sia la prima volta che Mina, all'anagrafe Anna Maria Mazzini, e il marito Eugenio Quaini vivano un momento di coppia complesso, seguito da un allontanamento. Ancora su Novella2000 si legge: "Le malelingue raccontano che già tempo fa tra Mina e il professore ci sia stato un allontanamento, ma poi erano tornati sui propri passi". Una crisi che potrebbe essere tornata a galla in questo ultimo periodo, causando una definitiva rottura per la coppia. È bene però ricordare che, quelle lanciate da Novella2000, sono indiscrezioni che partono da persone vicine a Mina e a suo marito ma che non trovano al momento alcuna conferma, ma solo il desiderio da parte dei tantissimi fan della cantante che arrivi la smentita.

MARIA DE FILIPPI VUOLE MINA AD AMICI

Intanto proprio per i fan di Mina arriva una bellissima notizia: la cantante potrebbe tornare in tv, su Canale 5. Non si conoscono le modalità, né la notizia è confermata ma dal nuovo numero del settimanale Spy parte la notizia secondo la quale Maria De Filippi vorrebbe "portarla ad Amici". Il come e le modalità restano al momento ignote ma presto sicuramente arriveranno chiarimenti in merito!

© Riproduzione Riservata.