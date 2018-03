NANCY BRILLI/ "Single da un anno, ho chiesto aiuto ad una psicologa per non fare gli stessi errori"

Nancy Brilli single: l'attrice, intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato della sua nuova condizione di donna single. L'attrice non ha un compagno da oltre un anno.

15 marzo 2018 Fabio Morasca

Nancy Brilli, single da un anno (Web)

Nancy Brilli, da oltre un anno, è single. L'attrice romana, per la prima volta nella sua vita, sta trascorrendo un lungo periodo senza avere un compagno al proprio fianco. Per questo motivo, la Brilli aveva deciso di rivolgersi ad una psicologa, sua amica, per affrontare al meglio questo lato inedito della propria esistenza. Nancy Brilli ne ha parlato in occasione di un'intervista rilasciate al settimanale Oggi. Queste sono state le sue dichiarazioni riguardanti l'argomento: "E' una condizione nuova per me. Dai miei 21 anni, quando sposai Massimo Ghini, sono sempre stata in coppia. Mi sono detta che non volevo fare gli stessi errori, perché esiste un'inclinazione a ripetere gli sbagli, a scegliere sempre le persone che non vanno. Io volevo sapere cosa cercassi veramente e mi sono messa in discussione". L'attrice 53enne, quindi, ha dichiarato che, al momento, l'affetto nei suoi confronti proviene soprattutto dagli amici e dai colleghi. Nancy Brilli, però, ha anche messo in chiaro di aver mantenuto un ottimo rapporto con i suoi precedenti compagni, Roy De Vita e Luca Manfredi.

NANCY BRILLI E LA FINE DELLE SUE STORIE D'AMORE

Secondo Nancy Brilli, mantenere un buon legame con i precedenti compagni di vita è possibile solamente se la situazione è estremamente chiara, senza questioni rimaste in sospeso. L'attrice, nonostante due matrimoni finiti e una lunga storia d'amore anch'essa giunta al termine, ha dichiarato che, prima di chiudere una storia, ha sempre fatto il possibile per salvarla: "Prima di mollare, io lotto con le unghie e con i denti. Poi si arriva ad un punto che dici che la ritirata è una mossa strategica fondamentale. Io sono una che cambia e nelle lunghe relazioni, o si cambia insieme oppure le strade si dividono". Nancy Brilli ha anche affrontato l'argomento della solidarietà femminile, un argomento molto caro all'attrice, orfana di madre dall'età di soli 10 anni. L'attrice ha dichiarato di collaborare con Giovanna Mori e di far parte della consulta femminile in Vaticano che si occupa dello stato dell'arte femminile insieme ad altre donne provenienti dai loro rispettivi campi. Con le dichiarazioni successive, la Brilli ha parlato dell'eventualità di trovare, comunque, un nuovo compagno.

NANCY BRILLI E I NUMEROSI CORTEGGIATORI

Per Nancy Brilli, la ricerca di un nuovo amore non è un'ossessione. L'attrice ha anche parlato di mancanza di tempo: "Non ho molto tempo adesso. Il tempo per un amore si trova sempre ma io voglio la persona giusta. Sono di ottimo umore, sono felice e quindi va bene così". L'attrice ha dichiarato di avere molti corteggiatori e di essere anche stupita dalla presenza di così tanti spasimanti. Nancy Brilli, però, ha aggiunto che, in questo periodo, non si sta proprio guardando attorno, di conseguenza, non sta prestando molta attenzione a questi corteggiatori. Nonostante non avverta la necessità di sentirsi in coppia con qualcuno, Nancy Brilli ha dichiarato di non essere diventata improvvisamente una "santa". L'attrice ha dichiarato che non c'è nessuna storia d'amore in corso con Pupi D'Angieri, ambasciatore del Belize, suo amico. Riguardo la moda del toy-boy, la Brilli non è interessata ad avere un compagno molto più giovane anche se ha ammesso che, tra i suoi ammiratori, figura anche qualche amico di suo figlio. L'attrice, infine, ha dichiarato di aver sempre restituito o venduto gioielli costosissimi che le sono stati regalati da uomini dei quali non era interessata.

© Riproduzione Riservata.