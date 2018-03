Naufraghi hot all'Isola/ Mattino 5: "Cecilia Capriotti? Ha dormito con Amaurys, ma ha negato"

Amaurys Perez e Cecilia Capriotti sotto accusa, sono proprio loro i due che hanno condiviso le coperte nella prima settimana all'Isola dei Famosi? Ecco le ultime rivelazioni a Mattino 5

15 marzo 2018 Hedda Hopper

A Mattino 5 si torna a parlare della misteriosa coppia fedrigafa e che potrebbe aver passato il limite all'Isola dei Famosi 2018. Lo scoop, o presunto tale, scoppiato nei giorni scorsi, oggi torna protagonista nel salotto di Federica Panicucci alla presenza del giornalista di Chi Valerio Palmieri. Proprio lui nei giorni scorsi aveva lanciato l'amo in attesa che qualcuno abboccasse e così è stato visto che la moglie di Amaurys Perez ha subito risposto ai pettegolezzi. Proprio la simpatica e combattiva Angela Rende ha preso la parola mettendo subito in chiaro che si fida al 100% del marito e che con tutte le occasioni che avrebbe di tradirla non certo lo avrebbe fatto all'Isola dei Famosi e sotto i riflettori rischiando tutto. Sicuramente il campione avrà modo di rispondere alle accuse nella prossima diretta ma sembra proprio che fino ad allora il caso della settimana sarà proprio questo.

GLI ULTIMI RUMORS SUI NAUFRAGHI FEDIGRAFI

Secondo gli ultimi rumors sembra che Amaurys Perez e Cecilia Capriotti si siano avvicinati molto nei primi giorni del reality e la stessa showgirl lo ha ribadito ammettendo di aver condiviso le coperte con lui ma niente di più. La stessa versione è quella di Angela Rende che ha voluto ribadire il fatto che i due hanno dormito insieme ma che sicuramente non è successo niente. Lo stesso giornalista di Chi ammette che, forse, i due non sono andati fino in fondo ma senza confermare che i protagonisti siano proprio i due di cui si parla in questi giorni. I dubbi a Mattino 5 non mancano soprattutto per via delle dichiarazioni di Cecilia Capriotti che potrebbero essere arrivate preventivamente rispetto alle polemiche che potevano scoppiare in seguito. Luca Giurato, però, è convinto che qualsiasi cosa sia successa non è andata oltre la prima settimana visto che sicuramente la fame avrà preso il sopravvento.

