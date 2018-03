Nicola Berti/ Rivelazioni a "E poi c'è Cattelan": Uma Thurman e le botte con Maldini

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ospite a "E poi c'è Cattelan" racconta bravate e retroscena della sua carriera. Dalla presunta relazione con Uma Thurman alle liti con Maldini

15 marzo 2018 Anna Montesano

Nicola Berti

L’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana Nicola Berti, è stato ospite ad “E Poi C’è Cattelan”, l'ex calciatore ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, parlando particolarmente delle bravate. Si inizia parlando di Ronaldo, uno dei migliori centravanti che sono gravitati in Italia “Ho fatto serata con Ronaldo, l’altra sera finalmente c’era uno peggio di me, Ronnie Ronaldo. Chiaramente è stato votato come miglior giocatore, io ogni volta ho dovuto aiutarlo a salire i gradini". E ancora svela sulla presunta relazione con Uma Thurman: "No, era una mia amica. Venne in studio a Pressing a vedermi una volta. Siamo amici, lei è tifosa dell’Inter e ha visto anche alcune partite allo stadio”. Dopo aver analizzato questo argomento, Berti ha ricordato quando ad Usa 94' lasciava il ritiro per le scappatelle, passando per le frasi contro il Milan e la sana rivalità con Paolo Maldini.

Nicola Berti e le bravate ai ritiri

"Sacchi non ci dava mai sera libera, dalle 11 di mattina alle 11 di sera a lavorare - racconta Nicola Berti a E Poi c'è Cattelan - io però avevo la soluzione che era la mia casa. Lì si giocava alla play e si guardava le altre partite del Mondiale. Ero in camera con Baresi, il capitano. Io ero la bestia, gli fumavo un sigaro cubano in camera. Io sono rimasto all’Inter gli ultimi due anni senza giocare, Moratti mi ha voluto fino alla fine. Facevo gruppo con i nuovi. Meglio sconfitto che milanista è una frase mia. Prisco è il numero 1 ma io sono il numero 2. Dopo un derby di Coppa Italia prendemmo 3 gol in 15', per anni non parlavo con i milanisti. Questi erano derby, prima ci si insultava, ora si entra mano per mano. Io, nel riscaldamento, tiravo pallonate addosso ai muri delle palestre dove c’erano i milanisti. Se vedevo Maldini al ristorante io non entravo e viceversa. Ma non ci siamo mai picchiati, qualche gomitata in campo ma niente fuori”.

© Riproduzione Riservata.